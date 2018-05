Mit gutem Beispiel vorangehen

Erster Inklusionspreis des Schulamtes verliehen

Kreis Lippe (la).. Mit ei­ner schu­li­schen In­klu­si­ons­quote von mehr als 40 Pro­zent liegt Lippe deut­lich ü­ber dem deutsch­land­wei­ten Durch­schnitt von 36 Pro­zent. Das be­deu­tet, dass annähernd je­der zweite Schü­ler in Lippe im so­ge­nann­ten "­Ge­mein­sa­men Ler­nen" un­ter­rich­tet wird. Um diese Leis­tung zu wür­di­gen, hat das Schul­amt für den Kreis Lippe jetzt einen In­klu­si­ons­preis aus­ge­lobt – eine Idee, die Land­rat Dr. Axel Leh­mann gerne un­ter­stütz­te. "­Die Wege zur In­klu­sion sind so in­di­vi­du­ell wie die Schü­ler selbst. Mit dem In­klu­si­ons­preis wol­len wir Schu­len aus­zeich­nen, die das ge­mein­same Ler­nen zu ih­rem Maß­stab ge­macht ha­ben. Und wir wol­len wür­di­gen, dass un­sere Lehr­kräfte so un­ter­schied­li­che und krea­tive Zugänge zur Ge­stal­tung von In­klu­sion fin­den", zeigte sich Land­rat Dr. Axel Leh­mann bei der Preis­ver­lei­hung er­freut. Teil­habe und neue For­men des Ler­nens seien wich­tige ge­sell­schaft­li­che Auf­ga­ben, die nicht un­ter­schätzt wer­den dür­fen. "­Des­halb spielt bei­des auch eine große Rolle im Zu­kunfts­kon­zept Lippe 2025, mit dem wir uns un­ter an­de­rem vor­ge­nom­men ha­ben, gleich­wer­tige Le­bens­be­din­gun­gen für alle zu schaf­fen", so Leh­mann wei­ter.

Der Kreis Lippe ist be­zirks­weit der erste Kreis, der einen ei­ge­nen In­klu­si­ons­preis ver­leiht. Die In­itia­tive zur Ver­lei­hung des Prei­ses ging vom Team für schu­li­sche In­klu­sion des Schul­amts aus. "Wir ha­ben in den ver­gan­ge­nen Jah­ren die Er­fah­rung ge­macht, dass im­mer mehr El­tern und Kin­der die Mög­lich­keit des ‚­Ge­mein­sa­men Ler­nens‘ nut­zen möch­ten. Der In­klu­si­ons­preis ist des­halb nicht nur eine An­er­ken­nung für die Leis­tun­gen von Schu­len und Lehr­kräf­ten, die Ver­lei­hung bie­tet den lip­pi­schen Schu­len auch Im­pulse für ei­gene Pro­jekte und regt zum Nach­ma­chen an", er­klärte Hein­rich Kes­sen, Schul­amts­di­rek­tor für den Kreis Lippe und Ver­ant­wort­li­cher für die Ge­ne­ra­lie In­klu­sion, den Hin­ter­grund der Idee. Un­ter den prä­mier­ten Schu­len wa­ren die Grund­schule Was­ser­fuhr mit ih­rem Ki­osk-Ver­kauf und dem An­ge­bot des "­Ge­sun­den Frühstücks", die Grund­schule Bach­schule mit ih­rem "­For­scher­raum", die Grund­schule in der Senne mit dem Pro­jekt "­Mit Si­cher­heit ge­mein­sam", die Grund­schule Ase­mis­sen mit Pra­xis­bei­spie­len aus dem Schulall­tag, die Ge­samt­schule Aspe und die Re­al­schule Lem­go, die beim "­L­ern­stu­dio für Schü­le­rIn­nen und Leh­re­rIn­nen" ko­ope­rie­ren, so­wie die Ge­schwis­ter-Scholl-Ge­samt­schule mit ih­rem "In­ter­na­tio­na­len Mu­sik­pro­jek­t" so­wie der "­Moun­tain­bike AG". Außer­dem wa­ren auch die Se­kun­dar­schule Nordlippe mit ih­rer Teil­nahme am Bun­des­wett­be­werb "Echt Kuh-L", die Re­al­schule Lemgo mit dem "­Ka­nu­bau", die Hein­rich Drake Re­al­schule Det­mold mit ih­rer "­Ge­sprächs­run­de" so­wie das Gym­na­sium Barn­trup mit ih­rem Pro­jekt "Nach­hal­tige ö­ko­lo­gi­sche, kul­tu­relle und in­ter­na­tio­nale Be­geg­nun­gen" zur Ver­lei­hung ein­ge­la­den. Im Rah­men des Fes­t­akts hat­ten alle Schu­len die Ge­le­gen­heit, ihre Bei­träge vor­zu­stel­len. Be­glei­tet wurde die Ver­lei­hung durch Dar­bie­tun­gen des "In­ter­na­tio­na­len Mu­sik­pro­jekt­s" der Ge­schwis­ter-Scholl-Ge­samt­schule so­wie durch eine kleine Auf­führung des Gym­na­si­ums Barn­trup. Alle ein­ge­la­de­nen Schu­len wur­den schließ­lich für ihre Bei­träge ge­ehrt und konn­ten sich ü­ber fi­nan­zi­elle Zu­wen­dun­gen von bis zu 500 Euro freu­en, die im Rah­men der in­klu­si­ven Schul­kul­tur ver­wen­det wer­den sol­len. Die Fach­ju­ry, die sich aus Ver­tre­tern der Schulauf­sicht, des Schul­am­tes und des Per­so­nal­ra­tes der Grund­schu­len zu­sam­men­setz­te, hatte zu­dem ein paar der Bei­träge als be­son­ders her­aus­ra­gend be­fun­den: Die drei ers­ten Plätze gin­gen im Rah­men der Preis­ver­lei­hung an die Grund­schule Was­ser­fuhr, die Ge­schwis­ter-Scholl-Ge­samt­schule mit dem in­ter­na­tio­na­len Mu­sik­pro­jekt und die Se­kun­dar­schule Nordlip­pe.

