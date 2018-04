Schmerzen im Gelenk

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Es ist die häu­figste al­ler Ge­lenk­krank­hei­ten: Ar­thro­se. In Deutsch­land lei­den etwa fünf Mil­lio­nen Men­schen un­ter den Be­schwer­den die­ser Er­kran­kung. Im Rah­men der Vor­trags­reihe "­Gut zu wis­sen" bie­ten die Kreis­se­nio­ren­ein­rich­tun­gen Lippe (K­SE) am Mitt­wo­ch, 2. Mai, eine In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung zum Thema "Ar­throse im Al­ter" in der KSE in Det­mold an. Die Teil­nahme ist kos­ten­los und eine vor­he­rige An­mel­dung nicht er­for­der­lich. Im An­schluss ha­ben die Teil­neh­mer die Mög­lich­keit, Fra­gen zu stel­len und ü­ber das Thema zu dis­ku­tie­ren. Die kos­ten­lose Ver­an­stal­tung fin­det am Mitt­wo­ch, 2. Mai, um 16 Uhr in der KSE Det­mold in der Fried­rich-Rich­ter-Straße 17 statt.

vom 28.04.2018 | Ausgabe-Nr. 17B

