Tag der offenen Tür der Hochschule OWL am 5. Mai

Det­mol­d/Lemgo (la). Was kann ich an der Hoch­schule OWL stu­die­ren? Und wie sieht das Cam­pus­le­ben aus? Am 5. Mai kön­nen sich Stu­dien­in­ter­es­sierte rund ums Stu­dium an der Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lippe in­for­mie­ren. Ü­ber 40 Stu­dios und La­bore sind geöff­net, Stu­die­rende so­wie Leh­rende aus al­len neun Fach­be­rei­chen mit 49 Stu­diengän­gen und natür­lich auch die Stu­dien­be­ra­te­rin­nen ste­hen von 10 bis 16 Uhr Rede und Ant­wort beim Tag der of­fe­nen Tür in Lemgo und Det­mold. Ein Höhe­punkt ist die Eröff­nung des neuen Fab-Lab-OWL.

3D-Drucker, La­ser­cut­ter und Schneid­plot­ter? Da­mit ist wohl kaum eine pri­vate Werk­statt aus­gerüs­tet. Wer trotz­dem An­la­gen wie diese nut­zen möch­te, kann Fa­bLabs auf­su­chen, die sich welt­weit ge­rade im­mer wei­ter ver­brei­ten. Am Tag der of­fe­nen Tür prä­sen­tiert sich auch das neue Fab-Lab-OWL den Be­su­che­rin­nen und Be­su­chern. So­wohl in Det­mold als auch in Lemgo lädt die Hoch­schule OWL nicht nur Stu­die­rende und Wis­sen­schaft­ler zum Tüf­teln ein, son­dern alle Bür­ger, vom Schü­ler bis zur Se­nio­rin. In Det­mold und Lemgo ist zwi­schen 10 und 16 Uhr ein viel­sei­ti­ges Pro­gramm ge­plant – alle geöff­ne­ten La­bo­re, Vor­träge und Ak­tio­nen sind im Pro­gramm­heft ver­merkt, das un­ter "ww­w.hs-ow­l.­de/­tag-der-of­fe­nen-tu­er" ver­füg­bar ist. Mit ei­nem stünd­lich ab­fah­ren­den kos­ten­lo­sen Shuttle-Bus ist es ü­b­ri­gens kein Pro­blem, zwi­schen den Stand­orten zu wech­seln. Viele Fach­be­rei­che zei­gen außer­dem ak­tu­elle Tech­no­lo­gien aus ih­rer For­schung – zum Bei­spiel den hu­ma­noi­den Ro­bo­ter "NAO" oder Pro­dukte aus dem Be­reich 3D-Druck. In Lemgo be­geis­tert zu­dem stünd­lich das OWL Ra­cing-Team mit Showfahr­ten ih­res selbst­ge­bau­ten Renn­wa­gens und die Smart-Fac­to­ryOWL, eine ge­mein­same Ein­rich­tung der Hoch­schule OWL und des Fraun­ho­fer IOSB-INA, öff­net eben­falls ihre Türen. Für die kleins­ten Be­su­che­rin­nen und Be­su­cher wird in Lemgo ein Krea­tiv­an­ge­bot mit Bas­tel- und Mal­mög­lich­kei­ten so­wie an bei­den Stand­orten eine Cam­pus-Ral­lye an­ge­bo­ten. Der Tag in Det­mold be­ginnt mit ei­nem Jazz­frühstück mit dem Jo­nas-Spie­ker-Trio, be­vor Stu­dien­in­ter­es­sierte sich ein Bild von den Krea­tiv-Stu­dios ma­chen oder selbst eine Brü­cke am PC ent­wer­fen kön­nen. Für Kin­der gibt es hier außer­dem eine Hüpf­burg. An bei­den Stand­orten ist für das leib­li­che Wohl ge­sorgt. Kos­ten­freie Park­plätze sind auf dem Cam­pus bei­der Stand­orte zu fin­den.

vom 02.05.2018 | Ausgabe-Nr. 18A

