Bahnfahren, wandern und schlemmen

Museumszüge fahren am 6. Mai wieder "Rund um den Sternberg"

Kreis Lip­pe/Ex­ter­tal. Die Bahn­steige sind ge­fegt, die Wei­chen ge­schmiert und die Wag­g­ons ge­putzt. Der Ver­ein Lan­des­ei­sen­bahn Lippe e.V. (LEL) wird wie ge­plant am Sonn­tag, 6. Mai den Be­trieb auf sei­ner 21 km-lan­gen

Ge­samt­stre­cke zwi­schen Bö­sing­feld und Dören­trup auf­neh­men. Ne­ben Frühstück und Kaf­fee­trin­ken im Zug bie­ten die Mu­se­um­sei­sen­bahn­freunde eine ge­führte Wan­de­rung "Rund um den Stern­ber­g" so­wie das Schlem­mer­ticket "­Mat­jes Haus­frauen Ar­t" an. In Barn­trup kann pas­send dazu das Fisch­fest be­sucht wer­den. "An un­se­ren Re­gel­fahr­ten kön­nen die Fahr­gäste an je­dem Bahn­hof ent­lang der Stre­cke ein und aus­stei­gen", weiß Ran­gie­rer Si­mon Stock aus Si­li­xen zu be­rich­ten. Der 21-jäh­rige stu­diert an der Hoch­schule OWL und hat letz­tes Jahr seine Aus­bil­dung zum Be­trieb­sei­sen­bah­ner be­stan­den. Nun sorgt er bei­spiels­weise dafür, dass die Züge ge­kup­pelt und Wei­chen ge­stellt wer­den. "Im Rah­men ei­nes Mo­dell­bau­pro­jekts hatte ich 2012 eine Frage zur E-Lo­k", be­schreibt Si­mon Stock sei­nen ers­ten Kon­takt zum Ver­ein. Und seit­dem en­ga­giert er sich dort, wo Un­ter­stüt­zung ge­braucht wird. Stock gehört auch zu den­je­ni­gen, die in den Win­ter­mo­na­ten um­fang­rei­che Ar­bei­ten am Fahr­zeug­park so­wie ent­lang der Ex­ter­tal- und Be­ga­tal­bahn durch­ge­führt ha­ben. Im Ex­ter­tal ver­kehrt Nord­deutsch­lands äl­teste im Be­trieb be­find­li­che E-Lok 22 von 1927. An Lip­pes höchst­ge­le­ge­nen Bahn­hof Al­ver­dis­sen (261m üNN.) wird der Lok­füh­rer auf die Die­sel­lok V2.004 von 1954 um­stei­gen und die Fahrt ins Be­ga­tal fort­set­zen. Ab­fahrt in Bö­sing­feld ist um 10 Uhr und 13 Uhr, in Dören­trup geht es um 11.25 und 14.25 Uhr zurück. Wei­tere Zu­stiegs­mög­lich­kei­ten sind Al­ver­dis­sen, Barn­trup, Bega und Farm­beck. Aus­führ­li­che In­for­ma­tio­nen ü­ber die Re­gion so­wie die Ei­sen­bahn­ge­schichte und -tech­nik las­sen die Fahrt zu ei­nem kurz­wei­li­gen Er­leb­nis wer­den. Im Mit­ropa-Spei­se­wa­gen wird auf Vor­re­ser­vie­rung ein Frühstück- oder Kaf­fee­ge­deck in­cl. Bahn­fahrt für 18 Euro ser­viert. In Ko­ope­ra­tion mit dem Land­haus Be­ga­tal gibt es das Schlem­mer­ticket – Bahn­fahrt und "­Mat­jes Haus­frauen Ar­t" an ei­ner bun­ten Sa­lat­va­ria­tion mit Brat­kar­tof­feln in­kl. Des­sert im Bier­gar­ten in Farm­beck - für 27 Eu­ro. Ge­mein­sam mit dem Na­tur­park Teu­to­bur­ger Wald Eg­ge­ge­birge und dank tat­kräf­ti­ger Un­ter­stüt­zung des Lip­pi­schen Hei­mat­bun­des hat die LEL den Flyer "Rund um den Stern­berg - Wan­dern und bahn­fah­ren zwi­schen Dören­trup und Ex­ter­tal" neu auf­ge­legt. Ü­ber die an ei­ni­gen Stel­len op­ti­mierte Route star­tet eine durch Jo­han­nes Ko­pel-Varch­min ge­führte Wan­de­rung um 10 Uhr mit der Bahn­fahrt in Bö­sing­feld. Um 11.05 Uhr geht es dann ab Dören­trup Bahn­hof zu Fuß die ca. 15 km, vor­bei an der Stall­scheune Schwe­len­trup, der Burg Stern­berg und dem Cam­ping­platz Eim­ke, nach Bö­sing­feld zurück. Mit­glie­der des Lip­pi­schen Hei­mat­bun­des kön­nen kos­ten­los teil­neh­men. Das Ta­ges­ticket kos­tet 15 Euro für Er­wach­se­ne, 8 Euro für Kin­der. Fa­mi­lien zah­len 35 Eu­ro. Er­mäßi­gun­gen er­hal­ten bei­spiels­weise Knax-Club-Mit­glie­der. Der Fahr­radtrans­port ist kos­ten­los. Fahr­kar­ten gibt es im Zug. Re­ser­vie­run­gen wer­den emp­foh­len un­ter der Ruf­num­mer (0526) 409904 (mitt­wochs von 18 bis 20 Uhr) oder "ww­w.­lan­des­ei­sen­bahn-lip­pe.­de".

vom 28.04.2018 | Ausgabe-Nr. 17B

Drucken | Versenden