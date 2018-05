"Europa erlebenswert - europäischer Kultur begegnen"

Spurensuche nach der kulturellen Identität Litauen

Det­mold (la). Im Rah­men der dies­jäh­ri­gen Eu­ro­pa­tage ha­ben die Bür­ger und Bür­ge­rin­nen aus Det­mold mit Gäs­ten aus Kau­nas und Vil­ni­us, Li­tauen und Zeitz die Mög­lich­keit zu­sam­men­zu­tref­fen und sich auf die Spu­ren­su­che nach ge­mein­sa­men kul­tu­rel­len Wer­ten zu be­ge­ben. Im Mit­tel­punkt der eu­ropäi­schen Bür­ger­be­geg­nung wird der 150. Ge­burts­tag von Dr. Wil­helm Sto­rost-Vy­du­nas ste­hen, ei­nem preußisch-li­taui­schen Leh­rer, Dich­ter, Phi­lo­so­phen und Hu­ma­nis­ten, der sich ins­be­son­dere für die deutsch-li­taui­sche Völ­ker­ver­stän­di­gung ein­setzte und 1953 in Det­mold verstarb. Er wid­mete sich Zeit sei­nes Le­bens der Völ­ker­ver­stän­di­gung und gilt mit sei­nen Wer­ken als Vor­den­ker der eu­ropäi­schen Idee. Sein Le­bens­ziel war es, mit der Idee des Hu­ma­nis­mus die Ge­gensätze un­ter den Völ­kern fried­lich zu ü­ber­win­den. Vy­du­nas wird bis heute in Li­tauen als Hüter der li­taui­schen Kul­tur hoch ver­ehrt. Das Par­la­ment der Re­pu­blik Li­tau­en, der Sei­mas, hat das Jahr 2018 zum Vy­du­nas-Jahr er­klär­t.Auf In­itia­tive der Stadt Det­mold, des Krei­ses Lip­pe, der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che und der Vy­du­nas Ge­sell­schaft in Li­tauen wird Wil­helm Sto­rost Vy­du­nas in Det­mold mit ei­ner Kranz­nie­der­le­gung an der Ge­denk­ta­fel an der Bur­se, ei­nem sei­ner bei­den letz­ten Wohn­orte in Det­mold, so­wie ei­ner Ge­denk­feier ge­ehrt wer­den. Darü­ber hin­aus wird in ei­nem Stadt­rund­gang und in ei­nem Vor­trag das Le­ben und die be­son­dere Rolle von Vy­du­nas im deutsch-li­taui­schen Kon­text vor­ge­stell­t.Das Kon­zert "So klingt Eu­ro­pa! So klingt Li­tau­en" öff­net den Weg zur li­taui­schen Kul­tur auf mu­si­ka­li­schen Weg.Als So­lis­tin konnte die li­taui­sche Pia­nis­tin San­dra Urba ge­won­nen wer­den.Während der Eu­ro­pa­tage wer­den ebenso die na­tio­na­len Wur­zeln von Spra­che und Li­te­ra­tur in den ge­mein­sa­men eu­ropäi­schen Kon­text ge­setzt und ihre Be­deu­tung für die Eu­ropäi­sche Union von heute her­aus­ge­ar­bei­tet. Ziel ist es, das wert­schät­zende Zu­sam­men­le­ben zwi­schen den Völ­kern und Bür­gern Eu­ro­pas un­ter Ach­tung ih­rer Ge­schich­te, ih­rer Kul­tur und ih­rer Tra­di­tio­nen zu stär­ken Mehr auf Seite 2

vom 02.05.2018 | Ausgabe-Nr. 18A

