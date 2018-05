Das Programm der Europawoche 2018

Frei­tag, 04. Mai 2018, 16:00 Uhr

"Wil­helm Sto­rost Vy­du­nas und sein W ir­ken in Det­mol­d."– Ein­führung und Stadt­rund­gang mit Mi­ros­lav Da­nys, Pfar­rer a. D. Treff­punkt: VHS Det­mold-Lem­go, Brau­kel­ler, Krumme Str. 20, Det­mold 05. Mai bis 29. Juni 2018, zu den Öff­nungs­zei­ten des Rat­hau­ses Aus­stel­lung: "Vy­du­n­as: Vi­sio­nen in der mo­der­nen Kunst Li­tau­ens"– Ar­tist­s‘ As­so­cia­tion Gal­lery Foyer im Rat­haus am Markt, Markt­platz 5, Det­mold Sams­tag, 05. Mai 2018, 10:00 bis 14:00 Uhr Eu­ropäi­scher Markt – Eu­ropa für alle Sinne – Ge­nießen und Er­le­ben Lange Straße, Platz vor Ex-Her­tie, Det­mold Sams­tag, 05. Mai 2018, 20:00 Uhr "So klingt Eu­ropa – So klingt Li­tau­en!"– Ein eu­ropäi­sches Kon­zert mit En­sem­bles der Jo­han­nes-Brahms-Mu­sik­schule und der li­taui­schen Pia­nis­tin San­dra Urba Som­mer­thea­ter Det­mold, Neu­stadt, Det­mold Mon­tag, 07. Mai 2018, 19:00 Uhr "Frei­heit in Eu­ropa ver­tei­di­gen! Wie wir den Kampf um die of­fene Ge­sell­schaft ge­win­nen"– Vor­trags­ver­an­stal­tung und Dis­kus­sion mit Ralf Fücks Rat­haus am Markt, großer Sit­zungs­saal, Markt­platz 5, Det­mold Diens­tag, 08. Mai 2018, 9:30 Uhr "Wil­helm Sto­rost Vy­du­nas und die deutsch-li­taui­schen Be­zie­hun­gen"– Vor­trag von Mi­ros­lav Da­nys, Pfar­rer a. D. Lan­des­ar­chiv NR­W/Ab­t.OW­L/­Stadt­ar­chiv Det­mold, Vor­trags­raum, Willi-Hof­mann-Str. 2, Det­mold

vom 02.05.2018 | Ausgabe-Nr. 18A

