Klänge aus Indien

Subrata Manna in der Kulturkneipe

Blom­berg-Dal­born (rk). Der Ta­bla­spie­ler und viel­sei­tige Per­cus­sio­nist Sub­rata Manna ist am Sams­tag, 28. April, ab 20 Uhr mit ei­nem Kon­zert in der Kul­tur­kneipe Dal­born, Haupt­straße 27, zu Gast. Er ent­führt seine Zuhö­rer mit wech­seln­den For­ma­tio­nen in die ma­gi­sche Welt und Schön­heit der klas­si­schen Mu­sik In­diens, die so ganz ver­schie­den ist von der eu­ropäi­schen Klas­sik. Im Kon­zert­pro­gramm be­geg­nen ge­tra­gene Sa­rod-Klänge den hoch­kom­ple­xen Ta­bala-Rhyth­men der nordin­di­schen Mu­sik und den tie­fen Klän­gen der Mri­dan­gam-Trom­mel der südin­di­schen Tra­di­tion.

Der Ein­tritt zum Kon­zert ist frei – es wird um eine an­ge­mes­sene Spende ge­be­ten.

vom 25.04.2018 | Ausgabe-Nr. 17A

