Kunas stellt aus

Vernissa ge am 29. April im Fachwerk

Bad Sal­zu­flen (la). Vera Ku­nas stellt sich mit ei­nem Quer­schnitt von Ar­bei­ten der letz­ten Jahre als neues Mit­glied der Künst­ler­ver­ei­ni­gung "Das Fach­werk" vor. Die Aus­stel­lung wird am Sonn­tag, 29. April um 17 Uhr im "Fach­werk", Pfarr­kamp 8, eröff­net.

Vera Ku­nas the­ma­ti­siert in der Weite ih­rer Feld- und Acker­land­schaf­ten die Aus­brei­tung des Lichts und setzt auch ihre Stadt­par­k­aus­bli­cke und Pa­ra­die­sein­bli­cke in au­to­nome Far­bin­ter­pre­ta­tio­nen. Eine wei­tere Mo­tiv­gruppe der ‚Pa­ra­die­se‘ ver­bild­licht mensch­li­che Be­dürf­nisse nach Nähe, Freund­schaft oder Al­lein­sein, wo­bei kon­tu­rierte Fi­gu­ren in de n Dschun­gels­ze­ne­rien dem Be­trach­ter als Iden­ti­fi­ka­ti­ons­an­ge­bot die­nen.

vom 25.04.2018 | Ausgabe-Nr. 17A

