Wandertagsplakette zum 118. Deutschen Wandertag

Kreis Lip­pe/ Det­mold (la). Eine sti­li­sierte Schuh­sohle mit grif­fi­gem Pro­fil und ein­ge­ar­bei­te­tem Motto "­Ge­mein­sam Un­ter­wegs" ist das Sym­bol zur Teil­nah­me am Deut­schen Wan­der­tag – aber nicht nur, denn die Pla­kette birgt für den Trä­ger noch den einen oder an­de­ren Vor­teil.

Un­ter an­de­rem gilt die Pla­kette vom 15. bis 20. Au­gust als Fahr­aus­weis in al­len Bus­sen, Bah­nen und Stadt­Bah­nen in den Net­zen Teu­toOWL und Hoch­stift – also in den Krei­sen Lip­pe, Güters­loh, Min­den-Lüb­becke, Her­ford, Pa­der­born und Höx­ter so­wie der Stadt Bie­le­feld. Hier­bei be­rech­tigt die Pla­kette aus­sch­ließ­lich zur Fahrt in der 2. Klas­se. Die kos­ten­lose Nut­zung von Nacht­bus­sen und An­ruf­Sam­mel­Ta­xen ist al­ler­dings nicht in­be­grif­fen. Es gel­ten die gül­ti­gen Ta­rif­be­stim­mun­gen des West­fa­len­Ta­rifs und die Be­för­de­rungs­be­din­gun­gen des Nah­ver­kehrs NRW. Diese kön­nen on­li­ne, un­ter "ww­w.west­fa­len­ta­rif.­de" ein­ge­se­hen wer­den. Außer­dem be­rech­tigt die Pla­kette – bis auf die mit Prei­sen aus­ge­wie­sene Wan­de­run­gen – zur kos­ten­freien Teil­nahme an den ge­führ­ten Wan­de­run­gen und Rad­wan­de­run­gen des Pro­gramms und 50 Pro­zent Er­mäßi­gung auf den Ein­tritt bei et­li­chen Ko­ope­ra­ti­ons­part­nern, wie dem West­fa­len Cu­li­na­ri­um, dem Vo­gel­park Hei­li­gen­kir­chen, dem LWL Frei­licht­mu­se­um, dem Fürst­li­chen Re­si­denz­schloss Det­mold, dem Marta in Her­ford und dem We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Bra­ke. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es auch un­ter "ww­w.wan­der­tag2018.­de". Die Pla­kette ist für 5 Euro (zu­züg­lich 3 Euro Ver­sand) un­ter "wan­der­tag2018@­kreis-lip­pe.­de" oder bei der Tou­rist In­for­ma­tion Lippe & Det­mold, Markt­platz 5, Rat­haus am Markt, er­hält­lich.

