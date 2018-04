Umdenken in der Berufsausbildung

Bildungsdialog in der Lipperlandhalle beschäftigt sich mit Zukunftsthemen

Kreis Lip­pe/Lemgo (la). Den Her­aus­for­de­run­gen der Di­gi­ta­li­sie­rung jetzt be­geg­nen: Darum geht es bei dem Pro­jekt "­KungFu – Kunst­stoff goes Fu­tu­re", das sich dem Thema "­Bil­dung 4.0" an­ge­nom­men hat und sich auf die Kunst­stoff­bran­che in Ost­west­fa­len-Lippe kon­zen­triert. Nun fand als Auf­takt­ver­an­stal­tung ein Bil­dungs­dia­log für "­Kung­Fu" in der Lip­per­land­halle in Lemgo statt. Gut 150 Ver­tre­ter von Un­ter­neh­men, all­ge­mein­bil­den­den Schu­len, Be­rufs­kol­legs, Hoch­schu­len und Or­ga­ni­sa­tio­nen so­wie in­ter­es­sierte Bür­ger nah­men an der Ver­an­stal­tung teil und tausch­ten sich rege ü­ber die di­gi­tale Zu­kunft der Aus­bil­dung aus.

"­Die Kunst­st­off­in­dus­trie ist ein wich­ti­ger Wirt­schafts­zweig, nicht nur für Lip­pe. Des­halb wol­len wir jetzt in­ves­tie­ren und mit dem Jobstar­ter plus-Pro­jekt ‚­Kung­Fu‘ die Vor­aus­set­zun­gen dafür schaf­fen, dass die künf­ti­gen Fach­kräfte auf die Her­aus­for­de­run­gen von Di­gi­ta­li­sie­rung und In­dus­trie 4.0 vor­be­rei­tet sind. Da­mit stär­ken wir Lippe auch als Bil­dungs- und Wirt­schafts­stand­ort", be­tonte Land­rat Dr. Axel Leh­mann bei der Eröff­nung des Bil­dungs­dia­logs im In­ter­view mit der Mo­de­ra­to­rin Car­men Hent­schel. Nach ei­nem Im­puls­vor­trag von Ju­lia An­dré von der Kör­ber Stif­tung Ham­burg wurde in der ers­ten Ge­sprächs­runde darü­ber dis­ku­tiert, Aus­zu­bil­dende früh in das Thema Di­gi­ta­li­sie­rung ein­zu­be­zie­hen: Ha­ben die jun­gen Leute das Po­ten­zial, die Di­gi­ta­li­sie­rung in den Be­trie­ben mit­zu­ge­stal­ten? Ein­drucks­voll ge­schil­dert wurde das von dem Aus­zu­bil­den­den Ben­ja­min Schnei­der der Firma BE Bau­ele­men­te, der zu­sam­men mit den an­de­ren Aus­zu­bil­den­den einen Web­shop für Er­satz­teile für die Firma aus Leo­polds­höhe auf­ge­baut hat. Zen­tra­ler Punkt des Bil­dungs­dia­logs war die Vor­stel­lung der "­Kung­Fu"-Be­darfs­er­he­bung un­ter an­de­rem durch Achim Ger­ling, Pro­jekt­lei­ter von "­Kung­Fu". Die Ba­sis für die Er­he­bung bil­dete das De­sign Thin­king-Prin­zip: An­hand ei­nes Me­tho­den­mi­xes, der bei­spiels­weise aus Ex­per­ten­in­ter­views, Be­fra­gun­gen und In­ter­pre­ta­ti­ons­work­shops mit Un­ter­neh­men, Aus­bil­dern und Aus­zu­bil­den­den be­stand, er­ar­bei­te­ten die Teil­neh­mer ins­ge­samt vier The­sen. Ein zen­tra­les Er­geb­nis: Der An­teil di­gi­ta­ler Prak­ti­ken in der Aus­bil­dung bleibt hin­ter den deutsch­land­wei­ten An­for­de­run­gen zurück, die der di­gi­tale Wan­del er­for­dert. Da­her ist eine zeit­nahe An­pas­sung der Aus­bil­dungs­struk­tu­ren vonnöten und Un­ter­neh­men müs­sen klare Di­gi­tal­stra­te­gien ent­wi­ckeln. Zu­dem wurde deut­lich, dass die Ideen und di­gi­ta­len Kom­pe­ten­zen der Aus­zu­bil­den­den und vor al­lem de­ren hohe Af­fi­nität zum Thema Di­gi­ta­li­sie­rung noch viel stär­ker von den Un­ter­neh­men auf­ge­grif­fen wer­den soll­ten. Ein­ge­la­den zu dem Bil­dungs­dia­log war außer­dem Dr. Jens Stuhldreier vom Mi­nis­te­rium für Ar­beit, Ge­sund­heit und So­zia­les des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len. Er lei­tet dort das Re­fe­rat "­Mo­der­ni­sie­rung der Ar­beit" und be­kräf­tig­te: "Wenn die Di­gi­ta­li­sie­rung nicht den Weg in un­sere klei­nen und mitt­le­ren Un­ter­neh­men fin­det, wer­den wir schon in kur­zer Zeit in einen har­ten Wett­be­werbs­druck ge­ra­ten. Ne­ben der Tech­no­lo­gie sind die Köpfe da­bei un­ser großes Ka­pi­tal. Ich freue mich, dass die Pro­jekt­ver­ant­wort­li­chen die Be­deu­tung der be­ruf­li­chen Aus­bil­dung heute so deut­lich dar­ge­stellt und erst­ma­lig in NRW einen Nach­wuchs­bei­rat Di­gi­ta­li­sie­rung ins Le­ben ge­ru­fen ha­ben." Den Ab­schluss der Ver­an­stal­tung bil­dete ein Aus­blick von Mar­kus Rem­pe, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Lippe Bil­dung eG, der er­klär­te: "­Was wir im Pro­jekt ‚­Kung­Fu‘ tun, ist mehr als zu ana­ly­sie­ren und Be­darfe zu er­he­ben. Mit Di­gi­tal-Men­to­ren, der Idee ei­ner Lern­kul­tur-Aka­de­mie bis hin zu teils di­gi­ta­len Aus­bil­der­tou­ren be­schrei­ten wir ak­tiv neue We­ge. Von be­son­de­rer Be­deu­tung ist für uns da­bei die Ko­ope­ra­tion mit dem Ver­ein Kunst­stoffe in OWL. Ge­mein­sam wol­len wir ein um­fas­sen­des Aus­bil­dungs­ma­na­ge­ment für die Kunst­stoff­wirt­schaft er­ar­bei­ten und um­set­zen." "­Kung­Fu" wird ge­för­dert als Jobstar­ter plus-Pro­jekt aus Mit­teln des Bun­des­mi­nis­te­ri­ums für Bil­dung und For­schung und des Eu­ropäi­schen So­zi­al­fonds. Wei­tere In­for­ma­tio­nen fin­den Sie auf der Ho­me­page un­ter ww­w.­kungfu-ow­l.­de.

