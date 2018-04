Fachkräftemangel

"Stille Reserven" können Loch nicht stopfen

Kreis Lip­pe. Qua­li­fi­zierte Ar­beit­neh­mer wer­den zur Si­che­rung des Wachs­tums des Wirt­schafts­stand­orts Lippe drin­gend benötigt. Fach­kräfte wer­den je­doch auf­grund des de­mo­gra­phi­schen Wan­dels im­mer knap­per. Dass auch mit­tels ei­ner Ak­ti­vie­rung so­ge­nann­ter "­stil­ler Re­ser­ve­n­" z. B. durch den Zu­zug von Aus­län­dern, die Ar­beits­mark­tin­te­gra­tion von äl­te­ren Ar­beit­neh­mern, der Ar­beits­lo­sen oder Frau­en, die­ser Fach­kräf­teeng­pass nicht ge­deckt wer­den kann, zeigt eine neue Da­ten­pro­gnose des IHK-Fach­kräf­te­mo­ni­tors (FKM).

"­Die Nach­frage nach Fach­kräf­ten ist höher als bis­her an­ge­nom­men", kom­men­tiert Ma­ria Klaas, Ge­schäfts­füh­re­rin der In­dus­trie- und IHK Lip­pe. Be­stim­mend bleibe die de­mo­gra­fi­sche Ent­wick­lung, die be­son­ders ab 2030 zu ganz er­heb­li­chen Eng­päs­sen im Fach­kräf­te­be­reich führen wer­de: Auf lip­pi­scher Ebene feh­len in 2030 un­ab­hän­gig von der Kon­junk­tur rund 14.000 Fach­kräf­te. Be­reits heute ste­hen der lip­pi­schen Wirt­schaft rund 6000 Fach­kräfte we­ni­ger zur Ver­fü­gung als von den Un­ter­neh­men benötigt. Hier­bei han­delt es sich mit mehr als 90 Pro­zent vor al­lem um Fach­kräfte mit be­ruf­li­cher Aus­bil­dung. Ins­be­son­dere ent­wi­ckelt sich eine Lü­cke bei den Fach­kräf­ten mit höhe­rer Qua­li­fi­ka­tion durch Fort- und Wei­ter­bil­dung. Darü­ber hin­aus feh­len rund 450 Aka­de­mi­ker. "­Diese Ent­wick­lung trifft alle Bran­chen glei­cher­maßen. Der FKM lie­fert nach ei­nem um­fang­rei­chen Up­date mit zu­sätz­li­chen ak­tu­el­len Da­ten­bestän­den noch aus­sa­ge­kräf­ti­gere Vor­her­sa­gen. Ne­ben de­tail­lier­ten An­ga­ben für die Re­gio­nen NRWs zu 19 Haupt­bran­chen und 50 Be­rufs­grup­pen lie­fert das Pro­gno­se­in­stru­ment eine ak­tu­elle Si­mu­la­ti­ons­be­rech­nung von de­mo­gra­fie-, wachs­tums- so­wie kon­junk­tur­be­ding­ten Be­dar­fen auf dem Ar­beits­markt bis zum Jahr 2030. Da­bei wer­den An­ge­bot und Nach­frage be­trach­tet und für die IHK-Be­zirke in NRW be­rech­net. Un­ter der In­ter­net­adresse htt­p://ww­w.ihk-fach­kraefte-nr­w.­de/ kann sich je­der In­ter­es­sierte einen Ein­blick in die pro­gno­s­ti­zierte Fach­kräfte-Si­tua­tion in Lippe ver­schaf­fen.

vom 25.04.2018 | Ausgabe-Nr. 17A

