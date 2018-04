Ein vorbildliches Verhalten

Polizei zeichnet junge Ersthelfer nach Unfall auf der Hornschen Straße aus

Det­mold (no­k). Viel­leicht war es der Blick aufs Smart­pho­ne, eine kurze Ab­len­kung oder die an­ge­regte Un­ter­hal­tung auf dem Weg zur Schu­le: hät­ten Lina , Ju­lia und Ja­mie (zwi­schen 12 und 14 Jahre alt) beim Um­schal­ten der Fußgän­geram­pel an der Horn­schen Straße von Rot auf Grün so­fort rea­giert, dann wären sie beim Ü­ber­que­ren der Fahr­bahn ver­mut­lich zu Un­fallop­fern ge­wor­den. So wa­ren es an ei­nem Mor­gen im Ja­nuar eine junge Rad­fah­re­rin (15) so­wie eine wei­tere Schü­le­rin (16), die in der Fußgän­ger­furt der Licht­zei­chen­an­lage von ei­nem Au­to­fah­rer (80) an­ge­fah­ren wur­den, der das Rot­licht für den Fahr­zeug­ver­kehr miss­ach­tet hat­te. Ein dump­fer Knall, Mo­to­ren­geräusch und Schreie ris­sen die drei Mäd­chen blitz­ar­tig aus ih­rer "­mor­gent­li­chen Träg­heit". Zu­sam­men mit Tjalf Kir­sch­ner, der eben­falls an der Un­fall­stelle war, er­kann­ten sie die Si­tua­tion so­fort. Sie küm­mer­ten sich um die schwer ver­letzte Rad­fah­re­rin und die junge Fußgän­ge­rin, alar­mier­ten Po­li­zei und Ret­tungs­kräfte und ver­such­ten darü­ber hin­aus im Mor­gen­dun­kel die Un­fall­stelle ab­zu­si­chern. "Das war ein ab­so­lut vor­bild­li­ches Ver­hal­ten der vier Ju­gend­li­chen", sagte Po­li­zei­haupt­kom­missar Tho­mas Bar­telt, der die jun­gen Ret­ter zu­sam­men mit Frank Hoff­mann jetzt für ih­ren um­sich­ti­gen Ein­satz dank­ten. Zi­vil­cou­rage sei lei­der nicht selbst­ver­ständ­lich resü­mier­ten beide Po­li­zis­ten.

So sehr sich die bei­den Be­am­ten der Po­li­zei­di­rek­tion Det­mold ü­ber das Ver­hal­ten der vier ju­gend­li­chen Hel­fer freu­ten, de­sto un­ver­ständ­li­cher war ih­nen die Igno­ranz ei­ni­ger er­wach­se­ner Ver­kehrs­teil­neh­mer, die sich trotz ein­deu­ti­ger Zei­chen und Hin­weise der Erst­hel­fer mit ih­ren Fahr­zeu­gen noch an der Un­fall­stelle vor­bei­schlän­geln woll­ten und da­bei die Schü­le­rin­nen auch noch ver­bal at­ta­ckier­ten. "­Die Re­ak­tion man­cher Au­to­fah­rer war an die­sem Mor­gen wirk­lich re­spekt­los", sagte die Erst­hel­fe­rin Ju­lia Fal­ken­berg. Alle vier jun­gen Hel­fer wa­ren nach dem Zu­sam­men­prall des Fahr­zeugs mit den bei­den Un­fallop­fern zunächst deut­lich ge­schockt. Die Ge­mein­schaft habe sie je­doch stark ge­macht, er­klärte Ja­mie von Ha­gen. Pro­fi­tiert ha­ben die drei Mäd­chen al­ler­dings auch von der Er­fah­ren­heit und der Aus­bil­dung Tjalf Kir­sch­ners, der im Schul­sa­nitäts­dienst tätig ist und zu­fäl­lig so­gar einen Erste-Hilfe-Kof­fer mit sich trug. Während er sich na­hezu pro­fes­sio­nell um die Schwer­ver­letzte küm­mer­te, spra­chen die Mäd­chen den Op­fern Mut zu, or­ga­ni­sier­ten Hilfe und re­gel­ten den Ver­kehr. Lob für die­ses En­ga­ge­ment gab es auch von der Schul­lei­tung und den Leh­rern des Leo­pol­din­ums. Sie spra­chen von ei­ner be­son­de­ren Si­tua­tion, in der ins­be­son­dere die hel­fen­den Schü­ler(in­nen), aber auch die Un­ter­stüt­zung der Schule durch Be­reit­stel­lung ei­nes Psy­cho­lo­gen gut funk­tio­niert hät­ten. Von der Po­li­zei er­hiel­ten die vier ju­gend­li­che Erst­hel­fer für ihr vor­bild­li­ches Ver­hal­ten nicht nur an­er­ken­nende Wor­te, son­dern auch Ki­no­gut­scheine für die Film­welt in La­ge. Po­li­zei­spre­cher Lars Rid­der­busch ap­pel­lierte in die­sem Zu­sam­men­hang noch ein­mal an die Um­sicht al­ler Ver­kehrs­teil­neh­mer. "Hin­se­hen - Han­deln - Hilfe ho­len ist die De­vi­se. Zu­min­dest den Not­ruf der Po­li­zei oder des Ret­tungs­diens­tes kann je­der in ei­ner sol­chen Si­tua­tion wählen. Wenn man Un­fallop­fern dann noch zur Seite steht, hat man schon viel ge­tan", er­klärte am Rande der klei­nen Aus­zeich­nung der vier Det­mol­der Schü­ler(in­nen).

vom 25.04.2018 | Ausgabe-Nr. 17A

Drucken | Versenden