Das Wandern ist des "Lippers" Lust

118. Deutscher Wandertag: Detmold wird Hauptstadt der Wanderfreunde

Det­mold (js). Vom 15. bis 20. Au­gust wird Det­mold zum Zen­trum der Wan­der­freun­de. Denn dann fin­det hier in der Re­si­denz­stadt der 118. Deut­sche Wan­der­tag statt. Bis zu 50.000 Men­schen wer­den zu die­sem Er­eig­nis er­war­tet. Die Pla­nun­gen lau­fen auf Hoch­tou­ren. Die Un­terkünfte sind schon fast aus­ge­bucht und das Rah­men­pro­gramm für diese ein­zig­ar­tige Groß­ver­an­stal­tung steht. Det­mold war be­reits schon 1905 Wan­der­haupt­stadt, denn da fand hier der 18. Deut­sche Wan­der­tag statt.

Ver­an­stal­tet wird der Deut­sche Wan­der­tag (DWT) ein­mal im Jahr vom Deut­schen Wan­der­ver­band in Ko­ope­ra­tion mit re­gio­na­len Part­nern und ei­nem Mit­glieds­ver­ein. Hier in Lippe hat der Teu­to­bur­ger-Wald-Ver­band ge­mein­sam mit der Stadt Det­mold und dem Kreis Lippe die Or­ga­ni­sa­tion des 118. Deut­schen Wan­der­ta­ges, der in die­sem Jahr un­ter dem Motto "­Ge­mein­sam Un­ter­wegs" steht, ü­ber­nom­men. Be­reits 2016 wurde bei der fei­er­li­chen Eröff­nung des Kom­pe­tenz­zen­trum Wan­dern "WAL­K" die Idee greif­bar, dass Det­mold Wan­der­haupt­stadt wer­den soll und schließ­lich auf der Mit­glie­der­ver­samm­lung des Deut­schen Wan­der­ver­bands am 24. Juni 2016 beim 116. Deut­schen Wan­der­tag in Seb­nitz/Sach­sen be­schlos­sen. Schon ein Jahr später stellte Det­mold auf dem 117. Deut­schen Wan­der­tag in Ei­sen­ach/Thürin­gen sein Pro­gramm vor: Mehr als 100 Rou­ten wer­den die Wan­der­freunde durch das Lip­per­land und die an­gren­zen­den Re­gio­nen des Teu­to­bur­ger Wal­des führen. Im ak­tu­el­len Pro­gramm­heft, dass es bei der Det­mol­der Tou­ris­ten­in­for­ma­tion oder auf der In­ter­netseite "ww­w.wan­der­tag2018.­de" gibt, sind alle Wan­der­rou­ten ent­hal­ten. Ne­ben den Wan­de­run­gen wird es auch ein ab­wechs­lungs­rei­ches Pro­gramm ge­ben. Im Schloss­park fin­det in die­ser Zeit die Tou­ris­mus­messe statt, die täg­lich von 11 bis 18 Uhr geöff­net hat. Außer­dem wird es einen großen Festum­zug ge­ben, zu dem die Wim­pel­wan­der­gruppe aus Ei­sen­ach, die zu Fuß ihre Reise nach Det­mold an­tritt, er­war­tet wird. Am Sams­tag, 18. Au­gust, wird es außer­dem auf der großen Wiese ge­genü­ber dem Schloss eine Schla­gers­how mit den "­Schla­ger Gi­gan­ten" und dem "Spe­cial Guest" Ma­ri­anne Ro­sen­berg ge­ben. Ein wei­te­rer Top Act folgt dann am Sonn­tag im Pa­lais­gar­ten. Da wird Mi­chael Pa­trick Kelly sein De­büt in Det­mold fei­ern. Kar­ten für beide Ver­an­stal­tun­gen sind ab so­fort er­hält­lich. Ein wei­te­res Bon­bon er­war­tet die Be­su­cher und Wan­der­freunde oben­drein. Wer die Wan­der­tags­pla­kette er­wirbt, wird ei­nige Vor­teile ge­nießen kön­nen. Er­fah­ren Sie mehr dazu auf Seite 2.

