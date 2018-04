Personalie

Neuer AOK-Serviceregionsleiter

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Matt­hias Wehm­hö­ner ist der neue AOK-Ser­vice­re­gi­ons­lei­ter für die Re­gion Ost­west­fa­len-Lippe . Der 40-Jäh­rige aus Güters­loh lei­tet ab so­fort die Ge­schi­cke der Ge­sund­heits­kasse in den Krei­sen Güters­loh, Her­ford, Min­den-Lüb­becke, Lip­pe, Pa­der­born, Höx­ter und der Stadt Bie­le­feld. In die­ser Re­gion be­treuen die ca. 320 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter rund 630.000 Ver­si­cherte und 85.000 Be­triebe in ei­nem en­gen Ser­vice­netz von 17 AOK-Kun­dencen­tern. Wehm­hö­ner löst da­mit auch Bernd Mar­ch­lo­witz aus Lemgo als Re­gio­nal­di­rek­tor ab, der jetzt in­ner­halb der AOK an­dere Führungs­auf­ga­ben ü­ber­nom­men hat. Matt­hias Wehm­hö­ner ist ein er­fah­re­ner AOK-Ma­na­ger. Er be­gann seine be­ruf­li­che Lauf­bahn 1997 bei der AOK in Güters­loh. Nach der Aus­bil­dung zum So­zi­al­ver­si­che­rungs­fachan­ge­stell­ten ab­sol­vierte er er­folg­reich das Stu­dium zum AOK-Be­triebs­wirt und war da­nach in ver­schie­de­nen Führungs­po­si­tio­nen für die AOK tätig, zu­letzt als Nie­der­las­sungs­lei­ter in Rheda-Wie­den­brück. Matt­hias Wehm­hö­ner wohnt der­zeit in Güters­loh, ist ver­hei­ra­tet und hat zwei Kin­der. "Wenn es meine Zeit zulässt steht meine Fa­mi­lie im Mit­tel­punkt, ich in­ter­es­siere mich für Fuß­ball und halte mich mit Rad­fah­ren fit", so Wehm­hö­ner.

vom 25.04.2018 | Ausgabe-Nr. 17A

