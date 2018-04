Grapscher wieder unterwegs

Lemgo (la). Be­reits im ver­gan­ge­nen Jahr sind der Po­li­zei et­li­che Fälle an­ge­zeigt wor­den, in de­nen Frauen im Lem­goer Stadt­ge­biet von ei­nem un­be­kann­ten Täter von ei­nem Fahr­rad aus im Vor­bei­fah­ren un­sitt­lich berührt wur­den. Die Er­mitt­lun­gen nach dem Täter ver­lie­fen bis­lang er­folg­los. Ü­ber die Win­ter­mo­nate sind keine neuen Fälle be­kannt ge­wor­den, bis es am Diens­tag­mit­tag wie­der eine ähn­li­che Tat gab. Die Art und Weise und die Täter­be­schrei­bung las­sen den be­grün­de­ten Ver­dacht zu, dass es sich bei der neu­er­li­chen Tat um den­sel­ben Täter han­deln könn­te. Die­ser war am Diens­tag ge­gen 12.15 Uhr auf dem Fahr­rad im "Horn­scher Weg" un­ter­wegs und näherte sich ei­ner Frau von hin­ten. Im Vor­bei­fah­ren be­grapschte er sein Op­fer und ver­schwand ei­ligst. Es soll sich um einen etwa 17- bis 20-jäh­ri­gen Täter han­deln, der leicht kor­pu­lent er­scheint und bräun­li­che Haare hat, die an den Sei­ten kurz und oben län­ger sind. Er trug ein schwar­zes T-Shirt und even­tu­ell eine lange grün­li­che Ho­se. Un­ter­wegs war er auf ei­nem sil­ber­far­be­nen Da­men­rad, auf des­sen Gepäck­trä­ger ein schwar­zer Fahr­rad­korb be­fes­tigt war. Hin­weise im Zu­sam­men­hang mit der Tat oder zu dem Un­be­kann­ten nimmt die Po­li­zei in Det­mold un­ter (05231)6090 ent­ge­gen.

vom 21.04.2018 | Ausgabe-Nr. 16B

