Drei Busse können jetzt für Evakuierungen eingesetzt werden

Bevölkerungsschutz und kommunale Verkehrsgesellschaft ziehen an einem Strang

Kreis Lippe (n­r). Feu­er­wehr? Bus? Oder viel­leicht bei­des? Die drei Ret­tungs­bus­se, die am Mitt­woch ganz sti­lecht in künst­li­chen Ne­bel ge­taucht und mit ent­spre­chen­der mu­si­ka­li­scher Un­ter­ma­lung "vom Sta­pel ge­lau­fen" – oder an­ders ge­sagt – auf den Hof des Feu­er­wehr­aus­bil­dungs­zen­trums in Lemgo ge­rollt sind, sind schon ein ech­ter Hin­gucker. Schön rot-gelb mit ei­ner un­ü­ber­seh­ba­ren "112" ver­se­hen, blei­ben es zwar Li­ni­en­bus­se, sol­len aber im Ernst­fall erste Zu­flucht bei Eva­ku­ie­rungs­maß­nah­men bie­ten.

Was auf den ers­ten Blick wie Wer­bung für den Be­völ­ke­rungs­schutz aus­sieht, hat einen erns­ten Hin­ter­grund: die drei Bus­se, von de­nen ei­ner mit Blau­licht und Mar­tins­horn aus­ge­stat­tet ist, sol­len mehr, als nur eine Hand­voll Men­schen gleich­zei­tig in Si­cher­heit oder einen vor­ü­ber­ge­hen­den war­men Platz bie­ten kön­nen. Land­rat Dr. Axel Leh­mann brachte das zur Prä­sen­ta­tion mit ei­nem Blick auf den Brand auf dem Be­triebs­gelände der Stadt Det­mold Diens­tag­früh sehr bild­lich auf den Punkt: "An­ge­nom­men das Feuer wäre ne­ben ei­ner An­lie­ger­be­bau­ung mit Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern aus­ge­bro­chen und die Be­woh­ner müss­ten schnells­tens eva­ku­iert wer­den und an­ge­nom­men, es wäre nicht warm, son­dern eis­kalt. Wie kann man dann die Men­schen so schnell als mög­lich aus der Ge­fah­ren­zone und der Kälte brin­gen?" Die Idee sei nicht ganz neu, so Achim Ober­wöhr­mei­er, Ge­schäfts­füh­rer der Kom­mu­na­len Ver­kehrs­ge­sell­schaft Lippe (KV­G). In Sie­gen sei be­reits seit Jah­ren ein Ret­tungs­bus im Ein­satz. Die Idee, das Kon­zept auch in Lippe um­zu­set­zen, sei bei ei­nem Be­such dort ge­reift. Mei­nolf Haase vom Be­völ­ke­rungs­schutz Lip­pe: "Wir vom Be­völ­ke­rungs­schutz kön­nen ein sol­ches Fahr­zeug nicht al­leine be­trei­ben, des­halb woll­ten wir das Pro­jekt mit ei­nem Part­ner rea­li­sie­ren." Für die Pro­jekt­part­ner steht dann auch der Nach­hal­tig­keits­ge­danke im Fo­kus. Außer­halb von Not­fal­leinsät­zen wer­den die drei Busse im re­gulären Li­ni­en­ver­kehr un­ter­wegs sein. Im Ernst­fall kann das mit Blau­licht aus­ge­stat­tete Fahr­zeug kurz­fris­tig an­ge­for­dert wer­den. 10 Bus­fah­rer, die das Kon­zept frei­wil­lig mit­tra­gen, sind ge­son­dert ge­schult wor­den. Gleich­zei­tig freut sich der Land­rat, dass die Busse im neuen De­sign tag­täg­lich im Li­ni­en­ver­kehr un­ter­wegs sind und der Be­völ­ke­rungs­schutz nicht nur zu­sätz­li­che Ein­satz­mit­tel, son­dern auch mehr Auf­merk­sam­keit er­hal­ten wird.

vom 21.04.2018 | Ausgabe-Nr. 16B

