Von Lippe nach Lutsk und zurück

Kreis Lip­pe. "Uns geht es in Deutsch­land wirk­lich gut. Wir le­ben in Frie­den, kön­nen un­sere Mei­nung frei äußern und ha­ben de­mo­kra­ti­sche Struk­tu­ren selbst auf den un­te­ren Ebe­nen", er­klärte Flo­rence Be­rendt, Mit­glied der Ju­gend- und Aus­zu­bil­den­den­ver­tre­tung des Krei­ses Lip­pe. Be­rendt war Teil ei­ner lip­pi­schen De­le­ga­tion, die im ver­gan­ge­nem Herbst eine Ex­kur­sion in das ukrai­ni­sche Lutsk un­ter­nom­men hat. Vor Ort konn­ten sich die Teil­neh­mer mit ver­schie­de­nen Or­ga­ni­sa­tio­nen und Ein­rich­tun­gen ü­ber die po­li­ti­schen Struk­tu­ren, be­son­ders im Be­reich Ju­gend­ar­beit, aus­tau­schen. Nun steht der Ge­gen­be­such aus der Ukraine kurz be­vor. Da­her ha­ben die De­le­ga­ti­ons­mit­glie­der noch ein­mal ihre Er­fah­run­gen un­ter­ein­an­der ge­teilt und ü­ber­legt, wel­che Sta­tio­nen in­ter­essante Ein­bli­cke in die lip­pi­sche So­zi­alland­schaft lie­fern könn­ten. Alle Ex­kur­si­ons-Teil­neh­mer, eh­ren­amt­lich und po­li­tisch en­ga­gierte Ju­gend­li­che und Er­wach­se­ne, wa­ren sich ei­nig, dass die Reise dazu bei­ge­tra­gen hat, das ost­eu­ropäi­sche Land bes­ser zu ver­ste­hen. "Vor der Reise hatte ich schon eine be­stimmte Vor­stel­lung von der Ukrai­ne. Das hat sich aber als Vor­ur­teil her­aus­ge­stellt. Die Luts­ker wa­ren sehr gast­freund­lich und weltof­fen. An öf­fent­li­chen Ge­bäu­den ha­ben wir zum Bei­spiel oft ne­ben der ukrai­ni­schen Flagge auch die eu­ropäi­sche ge­se­hen," sagte Ju­lian Hör­de­mann. Gleich­zei­tig hat die De­le­ga­tion aber auch die Mög­lich­kei­ten in Deutsch­land mehr zu schät­zen ge­lernt: "­Die Ju­gend­ar­beit ist bei uns of­fe­ner und frei­er. Die Struk­tu­ren sind mit Ab­sicht nicht so starr in der Ge­stal­tung und las­sen ei­ni­gen Spiel­raum", stell­ten Pe­tra Jür­gens und Ek­ke­hardt Loch von der Ju­gend­för­de­rung des Krei­ses fest. Diese Struk­tu­ren will die Ju­gend­för­de­rung auch der ukrai­ni­schen De­le­ga­tion näher­brin­gen. Die Gäs­te, vom Re­prä­sen­tan­ten der Stadt Lutsk bis hin zu Stu­den­ten und Ver­tre­tern freier Trä­ger, sol­len während ih­res Be­suchs das breite Spek­trum der Ju­gend­ar­beit in Lippe ken­nen­ler­nen. "­Ge­plant sind Tref­fen mit ver­schie­de­nen Ju­gend­zen­tren der Of­fe­nen Kin­der- und Ju­gend­ar­beit oder auch dem lip­pi­schen Ju­gend­fo­rum, so­wie vie­len wei­te­ren Ak­teu­ren der lip­pi­schen Ju­gend­ver­bands­ar­beit," so Pe­tra Jür­gens. Ek­ke­hardt Loch er­gänz­te: "In der Ukraine ha­ben wir tra­di­tio­nelle Tän­ze, Klei­der und Mu­sik vor­ge­führt be­kom­men. Wir möch­ten den Gäs­ten einen ebenso um­fas­sen­den Ein­druck der hie­si­gen So­zi­alland­schaft bie­ten.". Für die rund 30 ukrai­ni­schen Ex­kur­si­ons-Teil­neh­mer gibt es da­her ein in­halt­lich breit ge­fächer­tes Pro­gramm.

vom 21.04.2018 | Ausgabe-Nr. 16B

