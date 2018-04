Neuer Geschäftsführer beim DRK

Det­mol­d/­Kreis Lip­pe. Der DRK-Kreis­ver­band Lippe hat seit Mo­nats­be­ginn einen neuen Ge­schäfts­füh­rer. Klaus-Jür­gen Wolf hat die Nach­folge von Mi­chael Gütt­ler an­ge­tre­ten, der das Rote Kreuz fortan auf an­de­ren We­gen be­glei­ten wird. Wolf kommt aus der Lan­des­haupt­stadt Düs­sel­dorf an den Teu­to­bur­ger Wald. Der di­plo­mierte Kauf­mann ver­fügt ü­ber um­fang­rei­che Ma­na­ge­men­ter­fah­run­gen , die er sich als Führungs­kraft bei der MAN Nutz­fahr­zeuge AG in Mün­chen und als Ge­schäfts­füh­rer ei­ner Per­so­nal­be­ra­tung in Mainz er­wor­ben hat. In den letz­ten fünf Jah­ren lei­tete er einen DRK Kreis­ver­band im Ruhr­ge­biet. Das Deut­sche Rote Kreuz in Lippe möchte er in der Phase großer Her­aus­for­de­run­gen in­halt­lich und wirt­schaft­lich wei­ter­ent­wi­ckeln, um so­mit den ge­meinnüt­zi­gen Auf­trag lang­fris­tig zu si­chern. Klaus-Jür­gen Wolf ist 53 Jahre alt, ver­hei­ra­tet und Va­ter von drei Kin­dern. Im nächs­ten Jahr wird die Fa­mi­lie, die in der Nähe von Düs­sel­dorf lebt, ih­ren Le­bens­mit­tel­punkt in den Kreis Lippe ver­la­gern.

vom 21.04.2018 | Ausgabe-Nr. 16B

Drucken | Versenden