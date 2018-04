Unfallszenario noch einmal nachgestellt

Polizei und Gutachter des Dekra Bielefeld auf der Suche nach verwertbaren Erkenntnissen

Det­mold. Nor­ma­ler­weise herrscht auf der Nord­straße zwi­schen La­ge­scher und Lem­goer Straße auch in den Abend­stun­den re­ger Fahr­zeug­ver­kehr. Nicht so am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag zwi­schen 19 und 21.30 Uhr. Le­dig­lich drei ste­hende Fahr­zeuge und eine men­schen­große Holz­fi­gur wa­ren zu die­sem Zeit­punkt auf dem Teilstück zu se­hen. Grund des Sze­na­rios war die Er­stel­lung ei­nes Licht­gut­ach­tens, das zur Klärung ei­nes Un­fall­her­gangs bei­tra­gen soll. Zwei Ver­kehrs­un­fall­ana­ly­ti­ker des De­kra Bie­le­feld hat­ten in Zu­sam­men­ar­beit mit der Po­li­zei eine Un­fall­si­tua­tion nach­ge­stellt, bei der vier Wo­chen zu­vor (21. März) ein 74-jäh­ri­ger Fußgän­ger auf der an die­ser Stelle drei­spu­ri­gen Straße von ei­nem PKW er­fasst und töd­lich ver­letzt wur­de. Die auf­wän­dige Un­fall­re­kon­struk­tion sollte klären, wann der Un­fall­ve­rur­sa­cher den Fußgän­ger in der Däm­me­rungs­phase hätte se­hen kön­nen.

Dazu ha­ben die Sach­ver­stän­di­gen des De­kra in Zu­sam­men­ar­beit mit dem Ver­kehrs­kom­missa­riat der Po­li­zei in Lippe am Don­ners­tag auf der ab­ge­sperr­ten Stre­cke eine Leucht­dicht­mes­sung durch­ge­führt. Der Zeit­punkt die­ser Mes­sung musste ge­nau der Däm­me­rungs­phase an­ge­passt wer­den, die am Zeit­punkt (19.10 Uhr) des Un­fall­ta­ges herrsch­te. Da­bei wurde jede ein­zelne Licht­quelle (Mond­pha­se, Ge­gen­licht, Fahr­zeug­be­leuch­tung, Um­feld­be­leuch­tung) berück­sich­tigt. Kurz vor 21 Uhr wa­ren ge­nau diese Licht­ver­hält­nisse ge­ge­ben. Die höl­zerne Fi­gur war mit der Ori­gi­nal-Klei­dung des Un­fallop­fers aus­ge­stat­tet. Zur Re­kon­struk­tion wurde auch das nach dem Un­fall si­cher­ge­stellte Fahr­zeug ein­ge­setzt. An die­sem war eine Spe­zi­al­ka­mera be­fes­tigt, wel­che die Leut­dichte und Kon­traste ü­ber meh­rere Mess­punkte an der Klei­dung/­Fi­gur er­fas­sen konn­te. Aus sie­ben ver­schie­de­nen Po­si­tio­nen (70 Me­ter vor der Auf­prall­stelle be­gin­nen­de) wur­den in Fünf-Me­ter-Ab­stän­den die Mess­werte er­fasst. Dazu wur­den das Un­fall­fahr­zeug, ein ent­ge­gen­kom­men­des Fahr­zeug, ein ü­ber­hol­tes Fahr­zeug so­wie die Fi­gur auf der Straße etap­pen­weise be­wegt. Alle Mes­s­er­geb­nisse wur­den zu­sam­men­ge­fasst und wer­den nun in ei­nem rech­ne­ri­schem Pro­zess von den Sach­ver­stän­di­gen aus­ge­wer­tet. Da­bei wird dann ge­klärt, zu wel­chem Zeit­punkt der Un­fall­fah­rer den Fußgän­ger hätte er­ken­nen kön­nen und ob der Un­fall mög­li­cher­weise hätte ver­mie­den wer­den kön­nen. "Um die Er­kenn­bar­keit fest­zu­stel­len, muss der Kon­trast zwi­schen Fußgän­ger und sei­ner Um­ge­bung ge­mes­sen wer­den", er­klärte Gut­ach­ter Uwe Hell­kamp ge­genü­ber die­ser Zei­tung. Zu­vor hat­ten die Gut­ach­ter der De­kra meh­rere Brems­pro­ben mit dem Un­fall­fahr­zeug durch­ge­führt, um da­bei fest­zu­stel­len, ob Rei­fena­brieb auf der Straße zu er­ken­nen war. Zu den Er­geb­nis­sen der Licht­mes­sun­gen konn­ten sich die Gut­ach­ter vor Ort noch nicht äußern. Die Aus­wer­tung sei ein län­ge­rer­Pro­zess. Erst dann könne man zu­ver­läs­sige und ge­richts­ver­wert­bare Aus­sa­gen lie­fern. Ge­gen 21.30 Uhr konnte die Sper­rung der Nord­straße auf­ge­ho­ben wer­den. Ein Lob gab es in die­sem Zu­sam­men­hang von den Po­li­zei­be­am­t(inn)en, wel­che an den je­wei­li­gen Ab­sper­run­gen den Ver­kehr um­lei­te­ten. "­Die Au­to­fah­rer ha­ben sich ab­so­lut klasse ver­hal­ten und sich sehr ver­ständ­nis­voll ge­zeigt. Es gab kei­ner­lei Ver­su­che, die Ab­sper­run­gen zu um­fah­ren und auch kein ein­zi­ges bö­ses Wort. Das ist nicht mmer so. Da ha­ben wir schon ganz an­de­res er­leb­t", er­klärte Hans-Jür­gen Spork­mann, der den ge­sam­ten Fall als haupt­ver­ant­wort­li­cher Sach­be­ar­bei­ter des Ver­kehrs­kom­missa­ri­tas be­treut, zum Ende der Ab­sperr­maß­nah­men.

