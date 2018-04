Aufatmen bei Sportlern und Organisatoren

Strecke des Hermannslaufes rechtzeitig von Sturmschäden befreit

Bie­le­feld/­Det­mold (no­k). Große Er­leich­te­rung bei al­len ge­mel­de­ten Teil­neh­mer(in­ne)n und Or­ga­ni­sa­to­ren des Her­manns­lau­fes von Det­mold nach Bie­le­feld: "­Die Stre­cke ist frei von Sturm­schä­den und die Ge­neh­mi­gun­gen sind er­teil­t". Or­ga­ni­sa­ti­ons­lei­ter Da­niel Ska­ka­vac vom ver­an­stal­ten­den TSVE Bie­le­feld ver­deut­lichte am ver­gan­ge­nen Mitt­woch noch ein­mal die außer­ge­wöhn­li­che Vor­be­rei­tungs­pha­se. Nur durch ein op­ti­ma­les Zu­sam­men­spiel von Wald­be­sit­zern, Behör­den, Un­ter­neh­men und den eh­ren­amt­li­chen En­ga­ge­ment des Ver­eins sei es mög­lich ge­we­sen, die 47. Auf­lage des Tra­di­ti­ons­lau­fes zu si­chern. Selbst 10 Tage vor dem Start am 29. April (11 Uhr) am Her­manns­denk­mal seien noch rest­li­che Wald­ar­bei­ten ent­lang der 31,1 Ki­lo­me­ter lan­gen Stre­cke nötig, um eine größt­mög­li­che Si­cher­heit der Sport­ler und Zu­schauer zu ge­währ­leis­ten. "­Des­halb gilt al­len Be­tei­lig­ten un­se­rer ganz be­son­dere Dank. Wir ha­ben wirk­lich von al­len Sei­ten eine große Un­ter­stüt­zung ge­spürt. Es ist gut zu wis­sen, dass sich so viele Men­schen in Ost­west­fa­len-Lippe mit Her­manns­lauf iden­ti­fi­zie­ren", er­klärte Ska­ka­vac bei ei­nem Pres­se­ge­spräch in Bie­le­feld. Bis Ende März sei es un­klar ge­we­sen, ob wirk­lich alle Sturm­schä­den an Wald und Flur ent­lang der Stre­cke be­sei­tigt wer­den kön­nen. Bis da­hin habe es beim Or­ga­ni­sa­ti­ons­team schlaflose Nächte und viele Ü­ber­le­gun­gen für Al­ter­na­ti­ven ge­ge­ben. Erst nach ei­ner vi­su­el­len Baum­kon­trolle durch Mit­ar­bei­ter des Lan­des­be­trie­bes Wald und Holz NRW habe fest­ge­stan­den, dass es zwar noch er­heb­li­chen Hand­lungs­be­darf ge­be, die er­for­der­li­chen Si­che­rungs­maß­nah­men aber recht­zei­tig er­le­digt wer­den könn­ten. Rund 120 Ar­beits­stun­den ha­ben die Mit­ar­bei­ter des Lan­des­be­trie­bes für die zu­sätz­li­chen Kon­trol­len in­ves­tiert, an­sch­ließende Baum­fäll- und Pfle­ge­ar­bei­ten nicht ein­ge­schlos­sen. "Eine Fläche von 200 Fuß­ball­plät­zen musste in den ver­gan­ge­nen vier Wo­chen kon­trol­liert, da­nach noch etwa 125 Bäume ge­fällt und 75 Bäume von ab­ge­bro­che­nen Äs­ten be­freit wer­den", um­schrieb Ralf Seipp vom Lan­des­be­trieb Wald und Holz NRW ge­genü­ber die­ser Zei­tung. Nun ist für den Volks­lauf der Ost­west­fa­len al­les vor­be­rei­tet. Bis zu 7.000 Teil­neh­mer wer­den am Sonn­tag, 29. April am Start in Det­mold er­war­tet. Nur knappe 10 Stun­den hat es am An­mel­de­tag ge­dau­ert bis alle Start­plätze ver­ge­ben wa­ren. Durch eine On­line-Tausch­börse und Um­mel­de­ver­fah­ren konn­ten ver­hin­derte oder ver­letzte Teil­neh­mer ihre Kar­ten zurück­ge­ben, so dass die Aus­fall­quote re­la­tiv ge­ring sein wird. Die Teil­neh­mer wer­den am Ver­an­stal­tungs­tag wie im­mer mit Bus­sen zum Start­platz trans­fe­riert. Die Zu­fahrt­straße zum Her­manns­denk­mal ist für alle Fahr­zeuge ge­sperrt. Läu­fer, die sich in­di­vi­du­ell zum Start brin­gen las­sen möch­ten so­wie alle Zu­schau­er, wel­che den Start am Her­manns­denk­mal mit­er­le­ben möch­ten, wer­den vom Ü­ber­lauf­park­platz des Frei­licht­mu­se­ums an der Fried­rich-Ebert-Straße mit Shuttle-Bus­sen zum Denk­mal ge­bracht. Nach dem Start kö­nen die Zu­schauer ab 11.30 Uhr wie­der mit den Bus­sen Rich­tung Hid­de­sen fah­ren. Die Ver­an­stal­ter wei­sen dar­auf hin, das die ge­plante Läu­fer Lounge am Her­manns­denk­mal auf­grund ei­ner In­sol­venz des Ga­stro­no­mie­be­trei­bers ge­schlos­sen bleibt. Teil­neh­mer, die die­sen Ser­vice ge­bucht hat­ten, be­kom­men das Geld bei der Start­kar­ten­aus­gabe zurück. Rund 800 Hel­fer wer­den bei der47. Auf­lage des Her­manns­lau­fes im Ein­satz sein, al­ein 500 da­von stam­men aus den Rei­hen des ver­an­stal­ten­den TSVE Bie­le­feld. Dazu kom­men 120 Sa­nitäter und Ärzte im Ein­satz sein. Viele Zu­schauer er­war­ten die Ver­an­stal­ter nicht nur am Start, son­dern auch an den be­liebte Stre­cken­punk­ten in Au­gust­dorf (Pan­zer­brücke), Oer­ling­hau­sen, Lä­mers­ha­gen und im Ziel­be­reich. In die­sem Zu­sam­men­hang wird noch­mal drin­gend dar­auf hin­ge­wie­sen, dass sich die Zu­schauer an die Ver­kehrs­vor­schrif­ten und ins­be­son­dere aus­ge­wie­se­nen Park­zo­nen hal­ten. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zum Her­manns­lauf auf der Sport­seite der heu­ti­gen Aus­ga­be.

vom 21.04.2018 | Ausgabe-Nr. 16B

