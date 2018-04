Integrationsförderung in der Arbeitswelt

Anerkennung der beruflichen Qualifikationen von Migranten

Kreis Lip­pe. Ein Bau­stein der deut­schen Wirt­schaft ist die fun­dierte be­ruf­li­che Aus­bil­dung der Fach­kräf­te. Ge­sel­len- oder Meis­ter­briefe zei­gen nicht nur die be­ruf­li­chen Kennt­nisse ei­nes Mit­ar­bei­ters, son­dern ist auch Vor­aus­set­zung, um als Fach­kraft zu ar­bei­ten oder einen ei­ge­nen Be­trieb zu eröff­nen. Die Väter­gruppe des "Run­den Tep­pichs" in Horn-Bad Mein­berg be­fasste sich nun mit der Ar­beits­markt­si­tua­tion und den Mög­lich­kei­ten für Mi­gran­ten eine Ar­beit oder Aus­bil­dung auf­zu­neh­men. Auch die An­er­ken­nung aus­län­di­scher Aus­bil­dun­gen und Qua­li­fi­ka­tio­nen war ein wich­ti­ges Thema des Tref­fens. Ein­ge­la­den wur­den dafür ver­schie­dene Ex­per­ten vom Aus­län­de­r­amt so­wie vom Netz­werk Lip­pe.

Ilka Wäch­ter, Lei­te­rin des Aus­län­de­r­amts des Krei­ses Lip­pe, in­for­mierte ü­ber den Zu­gang zum Ar­beits- und Aus­bil­dungs­markt aus Sicht ih­rer Behör­de. "­Grundsätz­lich dür­fen Dritt­staa­ten­an­gehö­rige nur dann eine Be­schäf­ti­gung aus­ü­ben, wenn ihr Auf­ent­halts­ti­tel sie dazu be­rech­tig­t", so ihre ein­deu­tige Aus­sage da­zu. Im Rah­men ei­ner Er­mes­sen­sprü­fung könne darü­ber hin­aus der je­wei­lige Ein­zel­fall ge­prüft wer­den, so Wäch­ter wei­ter. "Eine un­ge­klärte Iden­ti­tät, be­gan­gene Straf­ta­ten oder ge­ringe deut­sche Sprach­kennt­nisse spre­chen un­ter an­de­rem aber ge­gen die Er­tei­lung ei­ner Be­schäf­ti­gungs­er­laub­nis." Um dem Ar­beits­markt ge­recht wer­den zu kön­nen, müss­ten Ar­beit­su­chende ihre Qua­li­fi­ka­tio­nen und Kennt­nisse im­mer wei­ter aus­bau­en. Das gelte für je­den Ar­beit­su­chen­den, egal wel­cher Her­kunft, ver­deut­lich­ten Zey­can Ye­sil­kaya und Jenny Kacz­mar­c­zyk von "I­Q" (In­te­gra­tion durch Qua­li­fi­zie­rung) des Netz­werks Lip­pe. Das För­der­pro­gramm "I­Q" zielt auf die nach­hal­tige Ver­bes­se­rung der Ar­beits­mark­tin­te­gra­tion von Er­wach­se­nen mit Mi­gra­ti­ons­hin­ter­grund ab und wird von Mi­nis­te­rien und Behör­den ge­för­dert. "Wel­che Vor­aus­set­zun­gen er­füllt sein müs­sen, um sei­nen im Aus­land er­lern­ten Be­ruf in Deutsch­land an­er­ken­nen zu las­sen, er­fah­ren In­ter­es­sierte di­rekt beim Aus­län­de­r­amt, der Bun­de­s­agen­tur für Ar­beit oder dem Netz­werk Lippe so­wie der Väter­gruppe in Horn", er­klärt Mar­git Mo­nika Hahn, die In­itia­to­rin der "Run­den Tep­pi­che" in Lip­pe. Es sei die Auf­gabe des Kom­mu­na­len In­te­gra­ti­ons­zen­trums und da­mit der "Run­den Tep­pi­che", die ge­sell­schaft­li­che Par­ti­zi­pa­tion in Lippe voran zu brin­gen, dafür be­darf es der en­ga­gier­ten Mit­ar­beit der Väter und Großväter, so Hahns Ü­ber­zeu­gung. "Eine ge­lun­gene So­zia­li­sa­tion der Kin­der ist ohne die Väter und Großväter nicht mög­lich". Diese Gruppe zeige mit ih­rer Ar­beit, dass die In­te­gra­tion und So­zia­li­sa­tion von den Mit­glie­dern ge­wollt wer­de.

vom 21.04.2018 | Ausgabe-Nr. 16B

