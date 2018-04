Kinder- und familien- freundliche Wanderwege

Viele Familien machten sich auf Entdeckertour zu den Freizeiteinrichtungen

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Mit ei­nem be­son­de­ren An­ge­bot für Kin­der hat sich der Na­tur­park Teu­to­bur­ger Wald auf den Deut­schen Wan­der­tag in Det­mold vor­be­rei­tet. Seit dem ver­gan­ge­nen Wo­chen­ende ist die Ent­de­cker­tour "Vom Her­mann zur Vel­mer­stot" frei­ge­ge­ben. Zum Start rich­tete Land­rat und Na­tur­park-Ver­bands­vor­ste­her Dr. Axel Leh­mann nicht nur mo­ti­vie­rende Worte an den Wan­der­nach­wuchs, son­dern schnürte auch gleich selbst die Wan­der­schu­he. In der kin­der­freund­lich kur­zen Rede wür­digte Land­rat Leh­mann das Pro­jekt, das acht lip­pi­sche Aus­flugs­ziele mit­ein­an­der ver­knüpft. "In dem Ge­biet vom Her­manns­denk­mal bis zur Vel­mer­stot fin­den sich ab­wechs­lungs­rei­che Er­leb­nis­sta­tio­nen für Kin­der in ho­her Dich­te", be­tonte Leh­mann und lud die Be­su­cher so­mit ein, un­ter sach­kun­di­ger Führung der Na­tur­park-Füh­re­rin­nen Edda Af­feld und Eli­sa­beth Heien-Be­rens ent­lang der neuen Mar­kie­rung dem Wan­der­weg "Oh! 2" zum Vo­gel­park in Det­mold-Hei­li­gen­kir­chen zu fol­gen. Fran­ziska Leyer, Pro­jekt­lei­te­rin der "Kin­der-Er­leb­nis­welt Na­tur", äußerte sich be­geis­tert ü­ber die gute Zu­sam­men­ar­beit und das En­ga­ge­ment der Pro­jekt­part­ner und freute sich ü­ber den reißen­den Ab­satz der Sam­mel­stanz­päs­se. Trotz des mäßig gu­ten Wet­ters wa­ren die Fa­mi­lien mit Lust und Laune da­bei. Vom Re­gen­wurm ü­ber Lauf­kä­fer gab es un­ter­wegs viel zu ent­de­cken. Auch die Un­ter­su­chung der Ei­mer ent­lang des Kröten­zauns im Schling durfte nicht feh­len. Im Wald wa­ren die noch sicht­ba­ren Sturm­schä­den The­ma, aber im­mer auch die Köst­lich­kei­ten am Weges­rand. Ge­konnt lu­den die Na­tur­park-Füh­re­rin­nen die Kin­der zum Pro­bie­ren von fri­schen Bu­chen­blät­tern, Sau­er­klee, Bren­nes­seln und Wie­sen­schaum­kraut ein. So war es für alle Teil­neh­mer ein kurz­wei­li­ger Weg zum Vo­gel­park. Dort be­grüßte Matze in Le­bens­größe, das Mas­kott­chen des Vo­gel­parks, das Wan­der­volk und lud zur Post­kar­ten­ma­lak­tion ein. Wer schon außer Puste war, konnte für den wei­te­ren Weg den an die­sem Tag auf der ge­sam­ten Stre­cke kos­ten­lo­sen Na­tur­park-Bus (Tou­ris­ti­kLi­nie 792) wählen. Al­ter­na­tiv sah man aber viele Fa­mi­lien wei­ter zur Ad­ler­warte und Fal­ken­burg oder gar den Ex­t­ern­stei­nen lau­fen. Ins­ge­samt sind acht Wan­der­wege zwi­schen den Aus­flugs­zie­len mit fri­scher Mar­kie­rung ver­se­hen wor­den. Auch das Frei­licht­mu­seum und der Klet­ter­park so­wie das Walk er­war­te­ten die Fa­mi­lien mit be­son­de­ren An­ge­bo­ten. Bei al­len Aus­flugs­zie­len konn­ten die Kin­der ihre Pässe ein­wei­hen und Stan­zer sam­meln. So­bald fünf von acht mög­li­chen Frei­zei­tein­rich­tun­gen im Pass rich­tig ab­ge­stanzt sind, kann sich der Pass­in­ha­ber ein Ge­schenk an den Kas­sen der Frei­zei­tein­rich­tun­gen oder in den Tou­ris­t­in­fos Det­mold und Horn-Bad Mein­berg ab­ho­len.

vom 21.04.2018 | Ausgabe-Nr. 16B

