Nordstraße ist heute Abend voll gesperrt

Durchgangsverkehr zwischen Lagescher und Lemgoer Straße wird umgeleitet – auch Buslinie 704 betroffen

Det­mold. Zur Er­stel­lung ei­nes ver­kehrs­tech­ni­schen Gut­ach­tens muss die Nord­straße am heu­ti­gen Don­ners­tag­abend zwi­schen 19 und 22 Uhr kom­plett ge­sperrt wer­den. Zur Klärung ei­nes Ver­kehrs­un­falls, bei dem vor etwa vier Wo­chen ein 74-jäh­ri­ger Fußgän­ger von ei­nem PKW er­fasst und da­bei töd­lich ver­letzt wur­de, wird das Un­falls­ze­na­rio noch ein­mal nach­ge­stellt. Dazu wird die viel be­fah­rene Straße zwi­schen der La­ge­schen und der Lem­goer Straße voll ge­sperrt.

Von der Sper­rung be­trof­fen sind auch die Ein­mün­dun­gen Nie­wald­straße und Jer­xer Straße. Wer also von Lage-Hei­den nach Det­mold fah­ren will, der sollte nicht ü­ber Nie­wald fah­ren, weil von der Nie­wal­der Straße keine Mög­lich­keit be­steht, auf die Nord­straße ein­zu­bie­gen. Auch ein Durch­fah­ren der Jer­xer Straße von der Lem­goer Straße, um auf die Nord­straße zu ge­lan­gen, ist in die­ser Zeit nicht mög­lich. Be­trof­fen von die­ser Ab­sper­rung ist auch die Bus­li­nie 704. Im be­trof­fe­nen Zeit­raum wird die Stadt­ver­kehr Det­mold ab Bahn­hof einen Bus ein­set­zen, wel­cher ü­ber die Lem­goer Straße und zurück fährt, so dass die Hal­te­stel­len im Be­reich der Oet­t­ern­straße an­ge­fah­ren wer­den. Das Fahr­per­so­nal wird alle Fahr­gäste auf den Um­stand hin­wei­sen und die Gäste auf die rich­ti­gen Busse ver­tei­len.

­Bei dem Ver­kehrs­un­fall im März war ein 22-jäh­ri­ger Det­mol­der mit sei­nem Mazda auf dem Nor­dring in Rich­tung Lem­goer Straße auf der lin­ken von zwei Fahr­spu­ren un­ter­wegs. Diese Fahr­spur ist im wei­te­ren Ver­lauf als Links­ab­bie­ger­spur in die Nie­wald­straße ge­kenn­zeich­net.

­Der Mazda-Fah­rer ü­ber­holte einen Pkw, der sich auf der rech­ten Fahr­spur be­fand, ü­ber­fuhr die Sperr­fläche an der Ein­mün­dung Nie­wald­straße und wech­selte da­nach auf die rechte Fahr­spur, die dort in ei­ner lang­ge­zo­ge­nen Rechts­kurve ver­läuft. Noch vor Be­ginn der

­Kurve er­fasste der Mazda den 74-jäh­ri­gen Det­mol­der, der als Fußgän­ger die Nord­straße ü­ber­que­ren woll­te. Der Mann wurde so schwer ver­letzt, dass er noch an der Un­fall­stelle verstarb.

von Norbert Köster [nk] | vom 18.04.2018 | Ausgabe-Nr. 16A

