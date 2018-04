Wiener Kontraste 1822 bis 1904

Frühjahrskonzert der OGD

Bad Sal­zu­flen / Det­mold (rk). Ein wahr­lich kon­trast­rei­ches Pro­gramm hat die OGD in den ver­gan­ge­nen Mo­na­ten er­ar­bei­tet. Zur Auf­führung ge­lan­gen die "Wie­ner Kon­tras­te" am Sams­tag, 21. April, in der evan­ge­lisch-re­for­mier­ten Kir­che in Knet­ter­heide und am Mitt­wo­ch, 25. April, in der Aula des Grabbe-Gym­na­si­ums Det­mold, Küs­ter-Meyer-Platz 2. Beide Auf­führun­gen be­gin­nen um 19.30 Uhr. Un­ter der Lei­tung von György Més­záros spielt das Or­che­s­ter Werke großer Kom­po­nis­ten, die in Wien ge­lebt und ge­ar­bei­tet ha­ben. Der Abend be­ginnt mit "­Die Weihe des Hau­ses", ei­nem we­ni­ger be­kann­ten Stück von Lud­wig van Beetho­ven, der die­ses Werke zur Eröff­nung des Jo­sefstäd­ter Thea­ter 1822 kom­po­nier­te. Es folgt Mah­lers Lie­der­zy­klus "Kin­der­to­ten­lie­der" aus dem Jahr 1904, ge­sun­gen vom Ba­ri­ton Ju­lian Or­lis­hau­sen. Als Haupt­werk des Kon­zerts er­klingt schließ­lich die 3. Sin­fo­nie F-Dur von Jo­han­nes Brahms aus dem Jahr 1883.

vom 18.04.2018 | Ausgabe-Nr. 16A

