Neuer Fachgebietsleiter

Daniel Telaar löst Thomas Cleve beim Landschaftschutz ab

Kreis Lip­pe. Die Sen­ne­land­schaft mit ei­nem der äl­tes­ten Bin­nen­dü­nen­fel­der Nord­west­deutsch­lands, der Teu­to­bur­ger Wald mit Kalk­stein- und Sand­stein­höhenzü­gen, Moore und An­schluss an große Ge­wäs­ser wie die We­ser: Lippe bie­tet einen brei­ten Quer­schnitt an un­ter­schied­li­chen Na­turräu­men auf en­gem Ge­biet. Die Ver­ant­wor­tung für und die Auf­sicht ü­ber diese Viel­falt an Ö­ko­sys­te­men liegt bei der un­te­ren Na­tur­schutz­behörde des Krei­ses Lip­pe. Als neuer Kopf der Behörde ist nun Da­niel Te­laar an­ge­tre­ten. "­Mit Da­niel Te­laar ha­ben wir einen Mit­ar­bei­ter ge­won­nen, der die Ar­beit für den Er­halt und den Schutz der Um­welt be­reits auf ver­schie­de­nen Ebe­nen ken­nen­ge­lernt hat. Er kann da­mit auf einen Er­fah­rungs­schatz zu­grei­fen, von dem un­sere Land­schafts­behörde pro­fi­tie­ren wird", freut sich Dr. Ute Rö­der, Lei­te­rin des Fach­be­reichs Um­welt beim Kreis Lip­pe. Vor sei­ner Tätig­keit in der Kreis­ver­wal­tung war Te­laar un­ter an­de­rem Pro­jekt­lei­ter beim Na­tur­schutz­großpro­jekt Senne so­wie De­zer­nent beim Lan­des­amt für Na­tur, Um­welt und Ver­brau­cher­schutz Nord­rhein-West­fa­len (LA­NU­V). Hier fie­len ins­be­son­dere die fach­li­che Be­treu­ung von so­ge­nann­ten "­LI­FE" (L’­In­stru­ment Fi­nan­cier pour l’En­vi­ron­ne­ment)-Pro­jek­ten der EU so­wie die Be­richte zu der so­ge­nann­ten Fauna-Flora-Ha­bi­tat-Richt­li­nie (FFH-Richt­li­nie) in seine Zu­stän­dig­keit. Die Er­fah­run­gen aus der Zeit beim LA­NUV hofft er nun pro­duk­tiv für die Ar­beit bei der un­te­ren Na­tur­schutz­behörde ein­set­zen zu kön­nen.

Ein wei­te­res An­lie­gen des neuen Fach­ge­biets­lei­ters ist es, po­si­tive Im­pulse für das Ver­hält­nis zwi­schen Land­nut­zern und dem Um­welt­schutz zu set­zen, denn: "­Si­cher­lich gibt es in man­chen Punk­ten Dif­fe­ren­zen. Aber es gibt auch viele Bei­spiele für eine gute Zu­sam­men­ar­beit, die ja letz­ten En­des beide Sei­ten wei­ter­bring­t", ist Te­laar ü­ber­zeugt. Als nächs­tes freut Te­laar sich dar­auf, ak­tiv an der Um­set­zung der Biodi­ver­sitätss­tra­te­gie des Krei­ses Lippe be­tei­ligt zu sein. Diese Stra­te­gie biete die Mög­lich­keit, ge­mein­sam mit Land­nut­zern und Na­tur­schüt­zern einen po­si­ti­ven Bei­trag zum Er­halt der Biodi­ver­sität zu leis­ten, so der neue Fach­ge­biets­lei­ter. Dem Na­tur­schutz­bei­rat des Krei­ses hat er sich be­reits vor­ge­stellt, auch bei wei­te­ren Ver­an­stal­tun­gen und Gre­mien zum Thema Na­tur wird Te­laar den Kreis Lippe in Zu­kunft ver­tre­ten.

vom 18.04.2018 | Ausgabe-Nr. 16A

