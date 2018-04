Wirtschaftsstandort professionell vermarkten

Regionale Partner erarbeiten mit Experten Wirtschaftsförderkonzept für Lippe

Kreis Lip­pe. Glo­bal Player so­wie er­folg­rei­che kleine und mit­telstän­di­sche Un­ter­neh­men: Lip­pes Wirt­schafts­land­schaft hat al­les zu bie­ten. Da­mit das so bleibt und Lippe als Wirt­schafts­stand­ort zu­kunfts­fest auf­ge­stellt wer­den kann, soll jetzt ein Kon­zept zur För­de­rung von Lip­pes Wirt­schaft er­ar­bei­tet wer­den. "Für eine starke Wirt­schaft ha­ben wir in Lippe gute Vor­aus­set­zun­gen. In der Aus­bil­dung der Fach­kräfte punk­ten wir mit in­no­va­ti­ven Ide­en, als Stand­ort sind wir dank der Nähe zur A33 und A2 mit der ge­sam­ten Re­pu­blik ver­netzt. Jetzt müs­sen wir in die Zu­kunft bli­cken, um die Ar­beitsplätze und die Wert­schöp­fungs­kette in Lippe zu er­hal­ten und zu stär­ken", be­tont Land­rat Dr. Axel Leh­mann. Des­halb werde nun auf der Grund­lage des Zu­kunfts­kon­zepts Lippe 2025 ein Wirt­schafts­för­de­rungs­kon­zept er­ar­bei­tet und vor­ge­stellt. Den Auf­takt dazu bil­dete ein Work­shop, der jetzt mit ver­schie­de­nen re­gio­na­len Part­nern statt­fand und in dem erste Ideen und Kon­zepte er­ar­bei­tet und be­spro­chen wur­den. Bei dem Work­shop dis­ku­tier­ten die Mit­ar­bei­ter der Kreis­wirt­schafts­för­de­rung und der zu­stän­dige Ver­wal­tungs­vor­stand zu­sam­men mit Ver­tre­tern der lip­pi­schen Kom­mu­nen und wei­te­ren Part­nern wie dem Job­cen­ter Lip­pe, der Agen­tur für Ar­beit, der Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lip­pe, der In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold, der Kreis­hand­wer­ker­schaft Pa­der­born-Lip­pe, der Lippe Tou­ris­mus & Mar­ke­ting GmbH so­wie der Gilde GmbH aus Det­mold darü­ber, wel­che Schwer­punkte die Wirt­schafts­för­de­rung in und für Lippe künf­tig set­zen soll­te. Die Eck­punkte des Kon­zepts zur Un­ter­neh­mens­an­sied­lung in Lippe wur­den im Auf­trag der Kreis­ver­wal­tung von der Firma Agi­plan GmbH er­ar­bei­tet. "Um wei­tere zu­kunfts­wei­sende Ar­beitsplätze nach Lippe zu ho­len, wer­den wir mehr brau­chen, als ein herkömm­li­ches Stand­ort­mar­ke­ting", er­klärt Jörg Dü­ning-Gast, zu­stän­di­ger Ver­wal­tungs­vor­stand für die Wirt­schafts­för­de­rung beim Kreis Lip­pe.

Ziel­set­zung des Work­shops war zum Einen die struk­tu­rierte För­de­rung von Un­ter­neh­mens­an­sied­lun­gen. Zum An­de­ren rückte ins­be­son­dere die Ver­stär­kung der re­gio­na­len Wert­schöp­fungs­ket­ten in den stärks­ten und zu­kunfts­träch­tigs­ten Bran­chen des Krei­ses in den Fo­kus. Vor­ran­gig soll das Wirt­schafts­för­de­rungs­kon­zept auf den spe­zi­el­len so­zioö­ko­no­mi­schen und wirt­schaftss­truk­tu­rel­len Stär­ken Lip­pes auf­bau­en. Hierzu wird zunächst eine um­fas­sende Ana­lyse der lo­ka­len Wirt­schaftss­truk­tur vor­ge­nom­men. Sie soll sämt­li­che Stär­ken und Ent­wick­lungs­per­spek­ti­ven der re­gio­na­len In­sti­tu­tio­nen auf­de­cken: Außer­dem rü­cken da­bei auch die Stär­ken der lip­pi­schen Bil­dungs- und For­schungs­land­schaft in den Fo­kus. Un­ter an­de­rem in den Be­rei­chen Leicht­bau/­Holz, Au­to­ma­ti­sie­rung der Pro­duk­tion, Zu­kunft­s­ener­gien oder Le­bens­mit­tel­tech­no­lo­gien be­ste­hen be­reits in­no­va­tive Netz­wer­ke, die auch für die lo­kale Wirt­schafts­för­de­rung ge­nutzt wer­den könn­ten. Auf die­ser Grund­lage sol­len im nächs­ten Schritt kon­krete und mess­bare Ziel­for­mu­lie­run­gen er­fol­gen so­wie kon­krete Maß­nah­men, Hand­lungs­fel­der und Pro­jekte ge­plant wer­den.

vom 18.04.2018 | Ausgabe-Nr. 16A

Drucken | Versenden