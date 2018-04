Behinderungen auf der B 1

Fahrbahndecke wird erneuert

Kreis Lip­pe/­Horn-Bad Mein­berg. Ris­se, Flicks­tel­len, Naht­schä­den und Spur­rin­nen – die Bun­dess­traße 1 ist zwi­schen den An­schluss­stel­len Schlan­gen und Horn-Bad Mein­berg mit ih­rer " 2+1 – Ver­kehrs­führung" schwer ge­kenn­zeich­net. Des­halb wird zur Sub­stan­zer­hal­tung eine Sa­nie­rung in ge­sam­ter Fahr­bahn­breite auf ei­ner Ge­samt­länge von etwa 12 Ki­lo­me­ter not­wen­dig. Die Bau­ar­bei­ten dazu be­gin­nen am nächs­ten Mon­tag (23. April). Die Ar­bei­ten er­fol­gen aus tech­ni­scher und wirt­schaft­li­cher Sicht so­wie un­ter Ein­hal­tung ei­ner kur­zen Bau­zeit in drei Bau­ab­schnit­ten. Der erste Bau­ab­schnitt liegt zwi­schen den An­schluss­stel­len Schlan­gen und Schlan­gen-Kohlstädt.

Die Fahr­bahn der B1 ist nicht breit ge­nug um in bei­den Rich­tun­gen den Ver­kehr durch die Bau­stelle zu führen. Des­halb wird die B1 von Schlan­gen in Rich­tung Blom­berg zur Ein­bahn­straße. Die zuläs­sige Ge­schwin­dig­keit wird auf 50 km/h be­schränkt. Die ent­ge­gen­ge­setzte Fahrtrich­tung Pa­der­born wird ab­schnitts­weise um­ge­lei­tet. Die Um­lei­tung der ge­sperr­ten Fahrtrich­tung er­folgt ab der Ab­fahrt Schlan­gen-Kohlstädt ü­ber die Lan­des­s­traße 937 in Fahrtrich­tung Schlan­gen und wei­ter nach Ben­hau­sen. An dem Kreis­ver­kehr L937 / L814 dann rechts ab­bie­gend ü­ber die L814 bis zum Um­lei­tungs­ende in Höhe der An­schlus­s­telle Bad Lipp­sprin­ge. Die Ver­kehrs­teil­neh­men­den wer­den ü­ber ent­spre­chende Hin­weis- / Sperr­ta­feln früh­zei­tig ü­ber die aus­ge­wie­sene Um­lei­tungs­stre­cke in­for­miert. Die An­schluss­stelle Schlan­gen wird kom­plett ge­sperrt. Der ab­fah­rende Ziel­ver­kehr nach Schlan­gen wird be­reits an der AS Lipp­springe auf­ge­for­dert, diese Ab­fahrt und die ein­ge­rich­tete Um­lei­tung zu nut­zen. An der An­schlus­s­telle Schlan­gen-Kohlstädt kann nur von Horn kom­mend ab­ge­fah­ren wer­den. Die Bau­ar­bei­ten die­ses ers­ten Bau­ab­schnit­tes soll Ende Mai ab­ge­schlos­sen sein. Ins­ge­samt wer­den die Bau­ar­bei­ten bis zum Ende der Som­mer­fe­rien an­dau­ern. Die Fahr­bah­ner­neue­rung kos­tet etwa 3,6 Mil­lio­nen Eu­ro.

vom 18.04.2018 | Ausgabe-Nr. 16A

