Bürger geben mehr Geld für Freizeit aus

Umsatz im Einzelhandel in Lippe nur leicht gestiegen

Kreis Lippe / Det­mold (js). Die Wirt­schaft boomt, auch hier in Lip­pe. Doch da­von be­kommt der Ein­zel­han­del we­nig zu spüren. Denn an­statt ihr Geld für Kon­sum­güter aus­zu­ge­ben, in­ves­tie­ren die Lip­per wie­der mehr in die Frei­zeit­ge­stal­tung. Zwar ist der Um­satz im Ein­zel­han­del ge­stie­gen, doch viele Han­dels­be­rei­che im Fach­markt wür­den sich im Mi­nus­be­reich be­we­gen, so Tho­mas Voss, Chef des Han­dels­ver­bands in Lippe und Ge­schäfts­füh­rer Kai Buhr­ke. Gut 1,601 Mil­li­ar­den Euro ha­ben die Lip­per im ver­gan­ge­nen Jahr für Kon­sum­güter aus­ge­ge­ben, das sind rund neun Mil­lio­nen mehr als im Vor­jahr. In ei­ni­gen Fach­be­rei­chen wie der Tex­til­bran­che, blei­ben die Um­sätze je­doch rück­läu­fig. Auch wenn die Bür­ger durch­schnitt­lich bes­ser ver­die­nen, pro­fi­tie­ren kann der Ein­zel­han­del da­von nicht. Auch in den On­li­ne­han­del wer­de, laut Tho­mas Voss, das "­Mehr" im Por­te­mon­naie nicht zwangs­läu­fig hin­ein­fließen. Pro­fi­tie­ren wür­den al­ler­dings die Ur­laubs­re­gio­nen und das gleich dop­pelt: Die stei­gende Zahl der Ur­lau­ber be­deu­tet auch gleich­zei­tig mehr Kauf­kraft an Kon­sum­gütern für diese Re­gion. "Im Ur­laub kauft man sich doch gerne mal Schuhe oder was schö­nes zum An­zie­hen", so Voss. "Lippe muss da aber noch ei­ni­ges tun." Ins­ge­samt sei die Stim­mung im lip­pi­schen Ein­zel­han­del po­si­tiv ver­hal­ten.

Um wei­ter kon­kur­renz­fähig zu blei­ben, müss­ten sich die Ein­zel­händ­ler ei­ni­ges ein­fal­len las­sen. "­Die Be­quem­lich­keit der Kun­den muss auf­ge­bro­chen wer­den", so Voss, Ei­gentü­mer des Mo­de­ge­schäft Schlichting in La­ge. Auch er habe schon ei­ni­ges ge­tan, um für seine Kun­den einen Er­leb­nis­cha­rak­ter zu schaf­fen. "Es reicht nicht mehr nur Ware an­zu­bie­ten, die Leute wol­len da­bei auch et­was ge­bo­ten be­kom­men". So gab es in sei­nem Ge­schäft ex­klu­siv für seine Kun­den eine Wein­ver­kos­tung. Da­mit al­lein ist es aber nicht ge­tan. Auch die Städte und Ge­mein­den müss­ten et­was für den Ein­zel­han­del tun, er­läu­tert Ge­schäfts­füh­rer Kai Buhr­ke. So müsste zunächst erst­mal eine Di­gi­tale In­fra­struk­tur auf­ge­baut wer­den, um On­line-Platt­for­men zu schaf­fen. Denn ge­rade für kleine und mit­telstän­di­sche Händ­ler sind On­line-Markt­plätze eine Mög­lich­keit, mit we­nig Auf­wand in den On­line-Ver­trieb ein­zu­stei­gen und ein großes Pu­bli­kum zu er­rei­chen. Aus­ser­dem müss­ten die Un­ter­neh­men ent­las­tet wer­den, um die not­wen­di­gen In­ves­ti­tio­nen in die Di­gi­ta­li­sie­rung ü­ber­haupt leis­ten zu kön­nen. Je­doch ist sich Buhrke si­cher: Die Ver­lus­te, des sta­tionären Ein­zel­han­del kön­nen durch On­li­ne­markt­plätze nicht ein­ge­holt wer­den. Fa­zit: Den Ein­zel­han­del in Lippe wird es auch in Zu­kunft ge­ben. Al­ler­dings deut­lich po­la­ri­sier­ter und vor al­lem we­ni­ger.

vom 18.04.2018 | Ausgabe-Nr. 16A

