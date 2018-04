Jetzt noch schnell anmelden

Seminar für ehrenamtlich Engagierte

Kreis Lip­pe. Vor­stands­ar­beit und die Ver­wal­tung ei­nes Ver­eins sind kom­plexe Auf­ga­ben, die ge­rade die Eh­ren­amt­li­chen im­mer wie­der vor Her­aus­for­de­run­gen stel­len. Da­bei er­for­dert vor al­lem der Be­reich "­Fi­nanz- und Rech­nungs­we­sen" gleich­zei­tig hohe Sorg­falt und ein ge­wis­ses Maß an Know-how. Des­halb fin­det am Mitt­wo­ch, 25. April, ein Se­mi­nar des Eh­ren­amts­büros des Krei­ses Lippe zu die­sem Thema statt. Die Ver­an­stal­tung wird in Ko­ope­ra­tion mit dem Fuß­ball- und Leicht­ath­le­tik-Ver­band West­fa­len an­ge­bo­ten.

Re­fe­rent Man­fred Schmidt, Ho­no­r­ar­be­ra­ter für Städ­te, Sport­ver­bände und Ver­ei­ne, wird dann un­ter an­de­rem auf Fi­nan­zie­rungs­mög­lich­kei­ten, Steu­er­fra­gen und die rich­tige Buch­führung für Ver­eine ein­ge­hen. Das Se­mi­nar "­Fi­nanz- und Rech­nungs­we­sen" fin­det am Mitt­wo­ch, 25. April, von 18 bis 21 Uhr im Kreis­haus, Raum 408, Fe­lix-Fe­chen­bach-Straße 5 in Det­mold statt. Die Teil­nahme ist kos­ten­los. An­mel­dun­gen für das Se­mi­nar nimmt das Eh­ren­amts­büro des Krei­ses Lippe bis Mitt­wo­ch, 18. April, un­ter der Te­le­fon­num­mer (05231) 62-5001 oder per E-Mail un­ter "k.­det­te@­kreis-lip­pe.­de" ent­ge­gen.

18.04.2018 | Ausgabe-Nr. 16A

