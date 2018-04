Ausbildung am Baumbiegesimulator

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Oerlinghausen übten mit Spezialgerät

Oer­ling­hau­sen (k­d). Vor we­ni­gen Wo­chen hat der Be­völ­ke­rungs­schutz des Kreis Lippe einen Baum­bie­ge­si­mu­la­tor zur Aus­bil­dung der Feu­er­weh­ren an­ge­schafft. Jetzt konn­ten beide Lösch­züge der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Oer­ling­hau­sen auf dem Se­gel­flug­platz mit dem Spe­zi­al­gerät ü­ben. Zu­vor hat­ten Un­ter­brand­meis­ter Timm Stotzka und der stell­ver­tre­tende Lösch­zug­füh­rer Hel­pup, Alex­an­der Wag­ner, an ei­ner Un­ter­wei­sung teil­ge­nom­men. "Es geht dar­um, bei Sturm­schä­den Ver­let­zun­gen zu ver­mei­den und ins­be­son­dere die Frei­wil­li­gen bei der Ar­beit mit der Mo­tor­ket­tensäge gut aus­zu­bil­den", sagte Stotz­ka. "Re­spekt ist wich­tig – nur durch sorg­fäl­ti­ges Ar­bei­ten und un­ter dem Aspekt, dass nichts pas­sie­ren kann, kön­nen wir sol­che Si­tua­tio­nen an­ge­hen." Erst im Ja­nuar sorgte Sturm­tief "Frie­de­ri­ke" für zahl­rei­che Sturm­schä­den, die die Eh­ren­amt­li­chen an den Rand der Be­last­bar­keit brach­te. Um­ge­kippte Bäume oder Äste wur­den zur Her­aus­for­de­rung für die Ein­satz­kräf­te. Häu­fig steht das Holz un­ter Span­nung und kann bei falschen Schnitt­tech­ni­ken zu schwe­ren Ver­let­zun­gen führen. Am ers­ten Ü­bungs­abend konn­ten rund zwan­zig Mit­glie­der des Lösch­zu­ges Hel­pup un­ter An­wei­sung von Timm Stotzka ver­schie­dene Schnitt­tech­ni­ken an­wen­den. Hierzu wur­den Bäume in den Baum­bie­ge­si­mu­la­tor mit­tels Hy­drau­lik un­ter Druck ge­setzt, so­dass na­tur­nahe Si­tua­tio­nen dar­ge­stellt wer­den konn­ten. Am zwei­ten Ü­bungs­abend konn­ten Mit­glie­der des Lösch­zu­ges Oer­ling­hau­sen, Er­fah­run­gen mit dem Si­mu­la­tor sam­meln. In Zu­kunft soll die Ar­beit mit dem Gerät in­ten­si­viert wer­den, um die Feu­er­wehr­an­gehö­ri­gen auf künf­tige Wet­te­rer­eig­nisse op­ti­mal vor­zu­be­rei­ten, so Timm Stotz­ka.

vom 14.04.2018 | Ausgabe-Nr. 15B

