"Vielfalt fördern"

Bezirksregierung bringt Schulen in Kontakt

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Je­des Kind ist an­ders, die Viel­falt in den Klas­sen­räu­men nimmt zu. Das nord­rhein-west­fä­li­sche Schul­mi­nis­te­rium und die Ber­tels­mann Stif­tung bie­ten Lehr­kräf­ten da­her seit ei­ni­ger Zeit Fort­bil­dun­gen hierzu an. Die Schu­len in Ost­west­fa­len-Lippe und die Be­zirks­re­gie­rung Det­mold ent­wi­ckeln ge­mein­sam mit den Bil­dungs­büros und den Kom­pe­tenz­teams für die Leh­rer­fort­bil­dung das Pro­gramm "Viel­falt för­dern" jetzt zu ei­nem Netz­werk wei­ter. Etwa 150 Fach­leute ha­ben sich dazu am Mon­tag, 19. Fe­bruar, in den Pro­jekt­schu­len und in Det­mold bei der Be­zirks­re­gie­rung ge­trof­fen. "Wenn ich in der Schule et­was nicht so gut kann, dann ist im­mer je­mand da, der mir wei­ter­hilft." Diese Er­fah­rung sol­len Kin­der ihre ge­samte Bil­dungs­bio­gra­fie ü­ber ma­chen kön­nen – von der Grund­schule bis zur Klasse 10. Da­mit das funk­tio­niert, müs­sen Lehr­kräfte wis­sen, wie sie mit Viel­falt um­ge­hen kön­nen. Und Schu­len müs­sen hier­für Mög­lich­kei­ten und Struk­tu­ren schaf­fen. Das Fort­bil­dungs­pro­gramm "Viel­falt för­dern" un­ter­stützt bis­her Schu­len mit Se­kun­dar­stufe I da­bei, durch sys­te­ma­ti­sche in­di­vi­du­elle För­de­rung im Un­ter­richt bes­ser mit der wach­sen­den He­te­ro­ge­nität der Kin­der um­zu­ge­hen. Die Be­zirks­re­gie­rung Det­mold geht zu­sam­men mit den Pro­jekt­schu­len jetzt den nächs­ten Schritt: Dem­nächst kön­nen auch Grund­schu­len bei der Fort­bil­dung mit­ma­chen. Darü­ber hin­aus bringt die Be­zirks­re­gie­rung die Pro­jekt­schu­len di­rekt mit­ein­an­der in Kon­takt. Je­des Kol­le­gium kann seine Er­fah­run­gen wei­ter ge­ben, die Schu­len kön­nen un­ter­ein­an­der Ex­per­ten­wis­sen aus­tau­schen. Die Kon­fe­renz bot ei­ner­seits den Ein­blick in die Pra­xis, zum an­de­ren den Raum für In­for­ma­tion und Dis­kus­sion. So be­such­ten die Kon­fe­renz­teil­neh­mer am Vor­mit­tag An­ge­bote an 17 Schu­len in ganz Ost­west­fa­len-Lip­pe. Zur Aus­wahl stan­den etwa Hos­pi­ta­tio­nen in der Kung-Fu-AG "Wir sind Viel­fal­t" (Re­al­schule Brack­we­de), in Lern­grup­pen zum Thema "­Lern­zei­ten­kon­zept, Log­buch, Dia­gno­s­tik ü­ber Klas­sen­ar­bei­ten" (Se­kun­dar­schule Höx­ter) oder zum Thema "Class­room­ma­na­ge­ment" (Re­al­schule Schloß Neu­haus). Am Nach­mit­tag kam die Kon­fe­renz bei der Be­zirks­re­gie­rung in Det­mold zu­sam­men. Ori­en­tie­rung für die Wei­ter­ar­beit gab das Re­fe­rat des Müns­te­ra­ner Päd­ago­gik-Pro­fes­sors Dr. Mar­tin Bon­sen. Wei­tere The­men wa­ren zum Bei­spiel ein Ü­ber­blick ü­ber das Pro­jekt auch für Grund­schu­len, "­Si­cher­stel­lung der Nach­hal­tig­keit – Neu­schu­lun­gen und Nach­schu­lun­gen in OW­L" oder "­Schul­ent­wick­lungs­be­ra­tung im Pro­jekt Viel­falt för­dern". Mit der Ver­an­stal­tung zielte die Be­zirks­re­gie­rung dar­auf ab, die Ent­wick­lungs­stände an den Pro­jekt­schu­len deut­lich zu ma­chen, zu sta­bi­li­sie­ren und zu be­för­dern, wie die Kon­fe­renz­lei­ter Chri­stoph Hö­fer und Ste­ven Förs­ter von der Be­zirks­re­gie­rung er­läu­ter­ten. "Vor al­lem aber ha­ben wir die Per­spek­tive auf die Grund­schu­len aus­ge­rich­tet und alle Pro­jekt­schu­len er­mun­tert, wech­sel­sei­tig in den Aus­tausch zu tre­ten", sagte Hö­fer. In Ost­west­fa­len-Lippe sind ak­tu­ell 31 Schu­len aus 5 Krei­sen so­wie der Stadt Bie­le­feld am Pro­jekt "Viel­falt för­dern" be­tei­ligt. In der Re­gion wurde die Fort­bil­dung zu­erst im Schul­jahr 2012/13 im Kreis Güters­loh an­ge­bo­ten. Die Zahl der Pro­jekt­schu­len wurde seit­dem kon­ti­nu­ier­lich aus­ge­baut. Um an dem Pro­gramm teil­zu­neh­men, müs­sen sich die Schu­len be­wer­ben. Die Fort­bil­dung rich­tet sich an ganze Kol­le­gien, die ent­we­der kom­plett oder in bis zu drei Etap­pen zeit­ver­setzt daran teil­neh­men. Ein Kol­le­gium ei­ner klei­ne­ren Schule kann die Fort­bil­dung in zwei bis drei Jah­ren durch­lau­fen. Die Qua­li­fi­zie­rung großer Kol­le­gien kann bis zu sechs Jahre dau­ern. Ha­ben in Det­mold eine Zwi­schen­bi­lanz zum Pro­jekt "Viel­falt för­dern" in OWL ge­zo­gen (vor­ne, von links): Pro­fes­sor Dr. Mar­tin Bön­sen (U­ni­ver­sität Müns­ter), Ta­mara Sturm-Schu­bert (Lan­des­pro­jekt­lei­tung "Viel­falt för­dern"), An­gela Mün­cher (Ber­tels­mann­stif­tung), Ste­ven Förs­ter (hin­ten, von links) und Chri­stoph Hö­fer (Beide Be­zirks­re­gie­rung Det­mol­d). Fo­to: pri­vat

vom 14.04.2018 | Ausgabe-Nr. 15B

