Digitalisierung und Medienkompetenz

Smart Country Side informiert über Schulungsformate

Kreis Lip­pe. Die Welt wird zu­neh­mend di­gi­ta­ler – und das in na­hezu al­len un­se­ren Le­bens­be­rei­chen. Das ha­ben auch die Mo­dell­dör­fer von Smart Coun­try Side (SCS) er­kannt. "­Was es gibt, wie es ge­nutzt wer­den kann und wie man da­mit um­ge­hen kann, war in al­len Dorf­kon­fe­ren­zen ei­ner der drin­gends­ten Wün­sche, die im­mer wie­der geäußert wur­den", er­klärt Pro­jekt­lei­ter Dr. Klaus Schaf­meis­ter. "Dar­auf­hin ha­ben Schu­lungs­for­mate zur di­gi­ta­len Kom­pe­tenz ent­wi­ckelt und ge­mein­sam mit un­se­rem Ko­ope­ra­ti­ons­part­ner Lippe Bil­dung einen Ka­ta­log mit Schu­lungs­for­ma­ten er­ar­bei­tet, die wir nun di­rekt in den Mo­dell­or­ten an­bie­ten wer­den", er­gänzt Pro­jekt­ma­na­ge­rin Ann-Ka­thrin Ha­big­hor­st. Den Auf­takt bil­det eine In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung am kom­men­den Mon­tag, 16. April, um 18.30 Uhr im Dorf­ge­mein­schafts­haus in Be­ga, Bahn­hof­straße 1 in 32694 Dören­trup. Dann sind alle Be­woh­ner von Bega so­wie alle In­ter­es­sier­ten aus den an­de­ren SCS-Mo­dell­or­ten (Bremke und Rott, Si­li­xen/Küken­bruch, Lemgo-Süd, Eschen­bruch, El­brin­xen, Bil­ler­beck, Holz­hau­sen-Ex­t­ern­stei­ne, Lipper­reihe und Bra­kel­siek) dazu ein­ge­la­den, sich ü­ber die ver­schie­de­nen Schu­lungs­bau­steine zu in­for­mie­ren und ü­ber in­di­vi­du­elle Schu­lungs­be­darfe zu dis­ku­tie­ren. Die Ver­an­stal­tung soll außer­dem auf­zei­gen, wie di­gi­tale Kom­pe­tenz ge­rade auch bei äl­te­ren Men­schen das Le­ben be­rei­chern kann. Re­fe­rent Joa­chim Su­cker wird einen Im­puls­vor­trag zur Di­gi­ta­li­sie­rung im All­tag und zu den ge­samt­ge­sell­schaft­li­chen Ver­än­de­rungs­pro­zes­sen hal­ten. Su­cker ver­steht sich als Zu­kunfts­samm­ler und In­no­va­ti­ons­be­glei­ter, zu sei­nen Schwer­punkt­the­men gehört Di­gi­ta­li­sie­rung in der Er­wach­se­nen­bil­dung. "­Bil­dung in der di­gi­ta­li­sier­ten Ge­sell­schaft ist kein Pro­jekt, es ist die Zu­kunft", so Sucker. "Ich möchte Men­schen da­bei un­ter­stüt­zen, mehr ü­ber die di­gi­ta­li­sierte Ge­sell­schaft und un­sere Zu­kunft zu er­fah­ren. Ich möchte Ge­le­gen­hei­ten schaf­fen, um Neu­gierde ent­ste­hen zu las­sen". Diese Neu­gierde möchte das Pro­jekt Smart Coun­try Side mit adäqua­ten und nie­der­schwel­li­gen Schu­lungs­an­ge­bo­ten, Ver­an­stal­tun­gen und Ex­kur­sio­nen un­ter­stüt­zen.

Smart Coun­try Side ist ein mit Mit­teln aus dem "­Eu­ropäi­schen Fonds für re­gio­nale Ent­wick­lung" (E­FRE-) ge­för­der­tes Ko­ope­ra­ti­ons­pro­jekt der Kreise Lippe und Höx­ter und ei­nes von zehn Pro­jek­ten des Hand­lungs­kon­zep­tes "OWL 4.0". Zu­sam­men wol­len die Ak­teure die di­gi­tale Trans­for­ma­tion in Ost­west­fa­len-Lippe vor­an­brin­gen und die Zu­kunfts­chan­cen der Re­gion si­chern. Wei­tere In­for­ma­tio­nen dazu gibt es im In­ter­net un­ter ww­w.owl-mor­gen.­de.

vom 14.04.2018 | Ausgabe-Nr. 15B

