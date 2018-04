Leben im ländlichen Raum

Neue Veranstaltungsreihe im Innovationszentrum Dörentrup

Kreis Lip­pe/Dören­trup. Lippe ist ge­prägt von vie­len klei­nen Dör­fern und sei­ner wei­ten Land­schaft. Mit ei­ner neuen Ver­an­stal­tungs­reihe will das In­no­va­ti­ons­zen­trum Dören­trup nun zei­gen, wel­che Vor­züge und Chan­cen das Le­ben in die­sem länd­li­chen Raum bie­tet. "­Mit un­se­rem ers­ten Halb­jah­res­pro­gramm möch­ten wir dar­auf hin­wei­sen, dass länd­li­cher Raum und In­no­va­tion sehr gut zu­sam­men­pas­sen. Denn ge­rade in Nordlippe wer­den wich­tige Zu­kunfts­the­men an­ge­packt. In den Ver­an­stal­tun­gen wol­len wir da­her auch Pro­jekte und För­der­mög­lich­kei­ten an­spre­chen", er­klärt Ka­ren Ze­reike vom Zu­kunfts­büro des Krei­ses Lip­pe. Im ers­ten Halb­jahr ste­hen ne­ben Fach­vor­trä­gen auch eine Film­vor­führung im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der. Am Sams­tag, 14. April, stel­len die Na­tur­fil­mer Ro­bin Jähne und San­dra Her­b­ort zum ers­ten Mal "Das Ge­heim­nis der al­ten Sand­ber­ge" in Nordlippe vor. Der Film soll den Zu­schau­ern die Na­tur­schätze des Dü­nen­fel­des, die auch tou­ris­tisch in­ter­essant sind, näher­brin­gen. "Es ist ein fas­zi­nie­ren­des Ge­biet. Doch man muss erst mal ge­nau hin­se­hen, um die klei­nen und großen Wun­der am Weges­rand zu ent­de­cken", so Jäh­ne. Her­b­ort er­gänzt: "In dem prä­sen­tier­ten Di­rec­tors Cut ha­ben wir noch eine ganze Menge an zu­sätz­li­chem Ma­te­rial ein­ge­baut, das ein­fach zu schön war, um da­mit hin­term Berg zu hal­ten." Als be­son­de­res High­light des Abends wer­den die Na­tur­fil­mer eben­falls An­ek­do­ten zu den Dreh­ar­bei­ten tei­len so­wie einen Aus­blick auf ak­tu­elle Pro­jekte ge­ben. Im Mai wid­met sich das Zu­kunfts­büro dem Thema "Al­ters­ge­recht woh­nen im länd­li­chen Raum­". Außer­dem fin­det in Ko­ope­ra­tion mit dem Zen­trum für Länd­li­che Ent­wick­lung (Ze­LE) und der Lo­ka­len Ak­ti­ons­gruppe Nordlippe (LAG) eine Ver­an­stal­tung zu den Mög­­lich­kei­ten und Vor­aus­set­zun­gen der Di­gi­ta­li­sie­rung in län­d­­li­chen Räu­men statt. Da­bei sol­len auch er­folg­ver­spre­chende Pro­jekte vor­ge­stellt und dis­ku­tiert wer­den. "­Die Di­gi­ta­li­sie­rung stellt uns als Ge­sell­schaft vor gra­vie­rende Ver­än­de­run­gen. Es geht dar­um, Chan­cen zu er­ken­nen und diese zu nut­zen. Hier­bei dür­fen wir aber eine zen­trale Stärke des länd­li­chen Raums nicht aus den Au­gen ver­lie­ren: Der all­täg­li­che Zu­sam­men­halt und das Mit­ein­an­der der dör­f­li­chen Ge­mein­schaft", sagt Bor­ris Ort­mei­er, Ge­schäfts­füh­rer der LAG Nordlip­pe. Den Ab­schluss des ers­ten Halb­jah­res­pro­gramms setzt ein Fa­mi­li­en­fest am Sonn­tag, 1. Ju­li. Die Be­su­cher er­war­tet un­ter an­de­rem eine Ver­nis­sage mit Ar­bei­ten von den klei­nen Künst­lern des Fa­mi­li­en­zen­trums Aba­kus so­wie wei­tere span­nende An­ge­bo­te. Bei Rück­fra­gen zu den Ter­mi­nen ste­hen die Mit­ar­bei­ter des In­no­va­ti­ons­zen­trums Dören­trup un­ter 05265/945060 gerne zur Ver­fü­gung. Die Ver­an­stal­tungs­ü­ber­sicht gibt es un­ter: ww­w.in­no­va­tion-land­lab.de

vom 14.04.2018 | Ausgabe-Nr. 15B

