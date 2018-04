Neue Studiengänge an der Hochschule

Ab Sonntag für das Wintersemester an der Hochschule OWL bewerben

Det­mol­d/Lem­go. Neues Se­mes­ter, neue Stu­diengän­ge: Vom 15. April bis zum 15. Juli 2018 sind die Be­wer­ber­por­tale für die 31 Stu­diengänge von Ar­chi­tek­tur ü­ber BWL bis zu Elek­tro­tech­nik oder Um­welt­in­ge­nieur­we­sen an der Hoch­schule OWL wie­der geöff­net. Der Weg ins Stu­dium be­ginnt grundsätz­lich mit der Be­wer­bung ü­ber das On­line-Por­tal – egal, ob die Stu­dien­wil­li­gen einen zu­las­sungs­freien oder einen zu­las­sungs­be­schränk­ten Stu­dien­gang wählen. Zum Win­ter­se­mes­ter gibt es an der Hoch­schule ins­ge­samt 31 Ba­che­lor­stu­diengän­ge, drei da­von sind neu: Pre­ci­sion Far­ming, Frei­raum­ma­na­ge­ment und Data Science. Auch der im ver­gan­ge­nen Jahr sehr er­folg­reich ge­st­ar­tete Stu­dien­gang Me­di­zin- und Ge­sund­heits­tech­no­lo­gie geht in eine neue Run­de. Mit dem On­line-Be­wer­ber­por­tal der Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lippe ist der Start ins Stu­dium ein­fach und un­kom­pli­ziert: Für die zu­las­sungs­freien Stu­diengänge ist keine Be­wer­bung nötig, hier­für kön­nen sich Stu­dien­be­wer­be­rin­nen und -be­wer­ber ein­fach von zu Hause aus zwi­schen dem 15. April bis 15. Juli in den ge­wähl­ten Ba­che­lor­stu­dien­gang ein­schrei­ben. In den zu­las­sungs­be­schränk­ten Stu­diengän­gen wer­den die Plätze für das erste Fach­se­mes­ter im Rah­men des Dia­lo­g­ori­en­tier­ten Ser­vice­ver­fah­rens (DoSV) ver­ge­ben. Einen Ü­ber­blick ü­ber das Stu­di­en­an­ge­bot der Hoch­schule OWL, In­fos zum Be­wer­bungs­ver­fah­ren und Ent­schei­dungs­hil­fen bei der Stu­dien­wahl gibt es un­ter ww­w.hs-ow­l.­de/­stu­di­start. Darü­ber hin­aus prä­sen­tie­ren sich ver­schie­dene Stu­diengänge am 5. Mai 2018 beim Tag der Of­fe­nen Tür der Hoch­schule OWL an den Stand­orten Det­mold und Lem­go.

vom 14.04.2018 | Ausgabe-Nr. 15B

