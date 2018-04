Erinnerungsgottesdienst

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Das Kli­ni­kum Lippe lädt am Frei­tag, 20. April zu sei­nem dies­jäh­ri­gen Erin-ne­rungs­got­tes­dienst ein. In dem Got­tes­dienst wer­den an alle Kin­der er­in­nert, die im ver­gan­ge­nen Jahr und in den Vor­jah­ren im Kli­ni­kum ver­stor­ben sind. Ein Team aus der Fa­mi­li­enkli­nik hat mit Kli­nik­pfar­re­rin Ger­linde Kriete-Sam­klu den Got­tes­dienst vor­be­rei­tet, der auch für an­dere be­trof­fene El­tern of­fen ist. Be­ginn ist um 17.00 Uhr in der Kir­che von "­dia­ko­nis" in der So­fien­straße. Im An­schluss an den Got­tes­dienst wird zu ei­nem Er­fah­rungs­aus­tausch ein­ge­la­den. Wei­tere Aus­künfte er­teilt die Kli­nik­pfarre-rin un­ter (05231)72-5100, AB.

vom 14.04.2018 | Ausgabe-Nr. 15B

Drucken | Versenden