Neue Polleranlage

Zufahrt zum Vorplatz des Kreishauses gesperrt

Det­mol­d/­Kreis Lip­pe. Bür­ger, die mit ih­rem PKW di­rekt vor das Kreis­haus fah­ren wol­len, kön­nen dies künf­tig nur noch, wenn sie dort ihr E-Fahr­zeug auf­la­den oder einen der Park­plätze für schwer­be­hin­derte Men­schen nut­zen dür­fen. Der Kreis Lippe sperrt den Vor­platz für alle an­de­ren Fahr­zeu­ge, da es in den ver­gan­ge­nen Jah­ren zu ei­nem ver­stärk­ten Ver­kehrs­auf­kom­men in dem Be­reich ge­kom­men ist. "Das hat un­ter an­de­rem auch zu ei­nem er­höh­ten Un­fall­ri­siko zwi­schen Fußgän­gern und PKW ge­führ­t", be­grün­det Au­gust Töl­le, ver­ant­wort­lich für das Ge­bäu­de­ma­na­ge­ment beim Kreis Lip­pe, die Sper­rung. "So be­fin­det sich auf dem Vor­platz auch ein Blin­den­leit­sys­tem, das von der Bus­hal­te­stelle bis zum Ein­gang des Bür­ger­ser­vice führ­t." Die Pflas­te­rung auf dem Platz sei zu­dem nicht dafür aus­ge­legt, dass so viele PKW die Fläche be­fah­ren.

Elek­tro­nisch ab­senk­bare Pol­ler re­geln zukünf­tig die Zu­fahrt von der Fe­lix-Fe­chen­bach-Straße zum Vor­platz. Fah­rer mit ei­nem Schwer­be­hin­der­ten­aus­weis oder ei­nes E-Fahr­zeu­ges, die ihr Auto vor dem Kreis­haus par­ken bzw. auf­la­den möch­ten, kön­nen mit­tels ei­ner Sprech­an­la­ge, die sich am An­fang der Zu­fahrt be­fin­det, Kon­takt zu den Mit­ar­bei­tern vom Bür­ger­ser­vice auf­neh­men. Die Mit­ar­bei­ter kön­nen dann fern­ge­steu­ert die Pol­ler ab­sen­ken. Wer den Platz mit dem PKW wie­der ver­las­sen möch­te, braucht nur ü­ber die In­duk­ti­ons­schleife fah­ren, die au­to­ma­tisch die Pol­ler ab­senkt und an­sch­ließend wie­der aus­fährt. El­tern, die ihre Kin­der zur Kin­der­ta­gesstätte "­Krei­sel­chen" brin­gen, kön­nen den Park­platz di­rekt am Kita-Ge­bäude nut­zen. Al­len wei­te­ren Be­su­chern des Kreis­hau­ses ste­hen wei­ter­hin die kos­ten­lo­sen Park­plätze ne­ben und hin­ter dem Ge­bäude zur Ver­fü­gung.

vom 14.04.2018 | Ausgabe-Nr. 15B

