Flöte und Akkordeon erklingen

DKO-Werkstattkonzert mit dem "JacobiDuo"

Det­mold (la). In der recht sel­te­nen Kom­bi­na­tion aus Flöte und Ak­kor­deon stellt sich das "Ja­co­bi­Duo" am Don­ners­tag, 19. April, 19 Uhr beim Werk­statt­kon­zert im Pro­ben­raum des Det­mol­der Kam­mer­or­che­s­ters (D­KO) vor. Esz­ter Ha­vasi (Flöte) und Dra­gan Ri­bic (Ak­kor­deon) hal­ten für ihr Pu­bli­kum die far­bigs­ten Fa­cet­ten für diese be­son­dere Du­ett-Ver­bin­dung be­reit. Auf dem Pro­gramm ist der En­sem­ble-Na­mens­ge­ber Wolf­gang Ja­cobi ebenso ver­tre­ten wie auch Béla Bar­tók, Nic­coló Pa­ga­nini und César Fran­ck.

Der Reiz die­ser Be­set­zung liegt in ih­rer Klang­lich­keit. Beide In­stru­men­ta­lis­ten nut­zen die Luft zur Ton­er­zeu­gung und ver­mö­gen es da­durch, sich zu ei­ner ho­mo­ge­nen Ein­heit zu ver­bin­den. Zu­gleich sind die Cha­rak­tere der In­stru­mente äußerst un­ter­schied­lich und be­wei­sen hier­mit ihre Ei­genstän­dig­keit. Das Duo grün­dete sich 2013. Esz­ter Ha­va­si, 1990 in Un­garn ge­bo­ren, stu­dierte zunächst an der Franz Liszt Mu­sik­aka­de­mie in Bu­da­pest und wech­selte nach ih­rem Ba­che­lor-Ab­schluss 2013 an die Det­mol­der Hoch­schule für Mu­sik. An­fang die­ses Jah­res hat sie ihr zwei­tes Mas­ter-Stu­dium er­folg­reich ab­ge­schlos­sen. Als Flötis­tin ist sie nicht nur in zahl­rei­chen Or­che­s­tern zu Gast, son­dern auch als viel­sei­tige Kam­mer­mu­sik­part­ne­rin ge­fragt. Der aus Bos­nien und Her­ze­go­wina ge­bür­tige Ak­kor­deo­nist Dra­gan Ri­bic stu­diert seit Ok­to­ber 2015 im Auf­bau­stu­dien­gang (Kon­zer­te­x­amen) bei Prof. Grze­gorz Stopa an der Hoch­schule für Mu­sik Det­mold. Kon­zer­t­auf­tritte führ­ten ihn so­wohl als So­list als auch als Kam­mer­mu­si­ker durch Deutsch­land so­wie nach Mit­tel- und Süda­me­rika und nach Slo­we­ni­en. Die Werk­statt­kon­zerte fin­den statt im DKO-Pro­ben­raum, Schu­bert­platz 12 (1. Ober­ge­schoss). Das Platz­kon­tin­gent ist be­grenzt, emp­foh­len wird eine An­mel­dung für die Gäs­te­liste ü­ber das Or­che­s­ter­büro (05231/31603 oder in­fo@­det­mol­der-kam­mer­or­che­s­ter.­de); Rest­plätze je nach Be­su­cher­zahl am Kon­zertabend vor­han­den. Ein­tritt frei, freie Platz­wahl, Spen­den zu­guns­ten der Künst­ler er­be­ten.

vom 11.04.2018 | Ausgabe-Nr. 15A

