Polyphone Stimmen und Folk

Ensemble "Ananuri" im Hangar 21

Det­mold (rk). Ein mu­si­ka­li­sches En­sem­ble mit den klin­gen­den Na­men "Anan­uri" setzt am Frei­tag, 13. April, ab 20 Uhr, die Reihe Klang­kos­mos Welt­mu­sik fort. Bei "Anan­uri" han­delt es sich um eine Fes­tung aus dem 13. Jahr­hun­dert, rund 65 Ki­lo­me­ter von der Haupt­stadt Tif­lis ent­fernt. Doch Ge­or­gien hat mehr zu bie­ten als im­po­sante Bau­wer­ke: seine Mu­sik. Das Land hat eine lange Tra­di­tion der Vo­kal­po­ly­pho­nie. Bis in die Ge­gen­wart hin­ein ist der Ge­sang fest im Le­ben der Ein­woh­ner ver­an­kert, und wurde von der UN­ESCO in die Liste der "­Meis­ter­werke des münd­li­chen und im­ma­te­ri­el­len Er­bes der Mensch­heit" auf­ge­nom­men.

1995 schlos­sen sich un­ab­hän­gige Künst­ler zum En­sem­ble Anan­uri zu­sam­men, das sich ins­be­son­dere der po­ly­pho­nen Chor­tra­di­tion wid­met. Anan­uri kon­zer­tiert in ei­ner Quar­tett-For­ma­tion und spielt po­ly­phone Lie­der, be­glei­tet von den Lang­hal­slau­ten, der Rohr­flöte, der Du­duk und wei­te­ren In­stru­men­ten. Die Ein­tritts­kar­ten für die Ver­an­stal­tung gibt es an der Abend­kasse zum Preis von 9 Euro so­wie im Vor­ver­kauf für 8 Euro in der Tou­rist-In­for­ma­tion Det­mold im Rat­haus am Markt.

vom 11.04.2018 | Ausgabe-Nr. 15A

Drucken | Versenden