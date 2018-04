Blick über die Kreisgrenze Bombe sicher entschärft

Dank an alle Beteiligte

Pa­der­born. Akri­bisch wurde in den ver­gan­ge­nen ein­ein­halb Wo­chen ge­plant, jetzt ist das Werk voll­bracht: Die Bom­be, die im Gar­ten ei­nes Ein­fa­mi­li­en­hau­ses am Pe­ter-Hille-Weg in Pa­der­born bei Ar­bei­ten ge­fun­den wor­den war, konnte am Sonn­tag­abend er­folg­reich ent­schärft wer­den. Der so­ge­nannte Block­bus­ter mit 1,5 Ton­nen Spreng­stoff hatte alle Be­tei­lig­ten vor eine Mam­mu­t­auf­gabe ge­stellt: Die größte Eva­ku­ie­rung der Pa­der­bor­ner Nach­kriegs­ge­schichte mit ei­nem Sperr­ge­biet von drei Ki­lo­me­tern Durch­mes­ser musste vor­be­rei­tet wer­den. Etwa 26.000 Men­schen wa­ren auf­ge­for­dert, ihre Häu­ser und Woh­nun­gen zu ver­las­sen, dazu wa­ren vier Se­nio­ren­zen­tren, vier Kran­ken­häu­ser und ein Hos­piz be­trof­fen. "Ich bin sehr er­leich­tert, dass die Ent­schär­fung der Bombe er­folg­reich ge­glückt ist", sagte Bür­ger­meis­ter Mi­chael Drei­er, der sich aus­drück­lich für den Ein­satz bei al­len be­tei­lig­ten Kräf­ten so­wie die große Un­ter­stüt­zung der Be­völ­ke­rung und die aus­ge­zeich­nete Be­richt­er­stat­tung der Me­dien be­dank­te. Im Ver­lauf der Wo­che wur­den be­reits die ers­ten Ver­le­gun­gen von Pa­ti­en­ten vor­ge­nom­men. Am Sonn­tag­mor­gen war die Hu­se­ner Straße ab 6 Uhr für den Ab­trans­port der ü­b­ri­gen Pa­ti­en­ten ge­sperrt. Ab 8 Uhr er­rich­tete die Po­li­zei Straßen­sper­ren, der Kri­sen­stab kam zu die­ser Uhr­zeit zur fort­währen­den La­ge­be­spre­chung an der Feu­er­wa­che Süd zu­sam­men. Die Eva­ku­ie­run­gen lie­fen während des Vor­mit­tages nach Plan, um 11.10 Uhr wa­ren die Al­ten­heime und Kran­ken­häu­ser im Sperr­ge­biet kom­plett geräumt. Auch die wei­te­ren von der Eva­ku­ie­rung be­trof­fe­nen Men­schen mach­ten sich auf den Weg aus der Sperr­zo­ne, die ab 12 Uhr nicht mehr be­tre­ten wer­den durf­te. Bis zum späten Vor­mit­tag hat­ten die Ex­per­ten vom Kampf­mit­tel­be­sei­ti­gungs­dienst West­fa­len-Lippe die Bombe frei­ge­legt und sich ü­ber die Ent­schär­fungs­me­thode Klar­heit ver­schafft. Da sich je­doch im­mer wie­der auch nach 12 Uhr Per­so­nen im Sperr­ge­biet auf­hiel­ten, konnte die Ent­schär­fung der Bombe erst mit Ver­spätung be­gin­nen. Um 14.25 Uhr star­tete das Team des Kampf­mit­tel­be­sei­ti­gungs­diens­tes erst­mals mit der Ar­beit, die je­doch we­nig später auf­grund wei­te­rer Per­so­nen im Sperr­ge­biet un­ter­bro­chen wer­den muss­te. Nach rund ei­ner Stun­de, in der etwa 30 Men­schen von der Po­li­zei aus dem Sperr­ge­biet ge­lei­tet wor­den wa­ren, führte der Kampf­mit­tel­be­sei­ti­gungs­dienst die Ar­bei­ten fort - die­ses Mal ohne wei­tere Zwi­schen­fäl­le, so dass die Bombe um 17.03 Uhr ent­schärft war. Im An­schluss wurde sie mit­hilfe ei­nes Krans auf einen Lkw ver­la­den und zu ei­ner Zer­le­gungs­stelle trans­por­tiert. Auch die Sper­rung des Eva­ku­ie­rungs­ge­bie­tes war bis zum Abend mit Aus­nahme der Hu­se­ner Straße und des Pe­ter-Hille-Weges be­en­det. Eine trau­rige Mel­dung gab es am Ende des Ta­ges al­ler­dings auch: Eine 62-jäh­rige Frau mit gra­vie­ren­den Vor­er­kran­kun­gen verstarb nach dem Trans­port vom Brü­der­kran­ken­haus in ein nahe ge­le­ge­nes Ver­le­ge­kran­ken­haus we­nig später im Kreise ih­rer Fa­mi­lie.

vom 11.04.2018 | Ausgabe-Nr. 15A

