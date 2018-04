Viele Aussaaten in kurzer Zeit

Frühjahrsarbeiten der Landwirte sind auf den lippischen Feldern im vollen Gang

Kreis Lippe (la). Der Früh­ling hat in die­sem Jahr auf sich war­ten ge­las­sen, doch nun ist er da. Mit den wär­me­ren Tem­pe­ra­tu­ren sind die hei­mi­schen Land­wirte auf den Fel­dern ak­tiv, so eine Mit­tei­lung des Land­wirt­schaft­li­chen Kreis­ver­ban­des Lip­pe. "­Die ers­ten Dünge- und Pfle­ge­maß­nah­men sind viel­fach schon er­folgt, denn die Pflan­zen, die im Herbst ge­sät wur­den, wie das Win­ter­ge­treide und der Raps, benöti­gen mit ein­set­zen­der Ve­ge­ta­tion Nähr­stoffe um wach­sen und ge­dei­hen zu kön­nen", so der Vor­sit­zende Die­ter Ha­ge­dorn. Nun wer­den das Som­mer­ge­treide wie Som­mer­wei­zen, Ha­fer und Som­mer­gerste ge­sät, wei­ter Kar­tof­feln ge­pflanzt so­wie Zuckerrü­ben und Ende des Mo­nats der Mais ge­legt. Nach ei­nem sehr nas­sen Herbst sei der Win­ter ins­ge­samt durch­wach­sen ge­we­sen, resü­miert Ha­ge­dorn. "­Die Mo­nate De­zem­ber und Ja­nuar fie­len vor al­lem durch milde und trübe Wit­te­rung mit sehr ho­hen Nie­der­schlä­gen auf­." Den Land­wir­ten wäre eine nor­male Frost­pe­ri­ode weitaus lie­ber ge­we­sen. Doch der er­hoffte Frost kam dann im Fe­bruar. Ei­sige Tem­pe­ra­tu­ren ließen die Bö­den ge­frie­ren, viel Sonne und Wind ließen nun die was­ser­ge­sät­tig­ten Bö­den ab­tro­cken. "­Die tie­fen Tem­pe­ra­tu­ren ha­ben der Bo­den­struk­tur gut ge­tan", er­klärt der Vor­sit­zen­de. Erst­ma­lig seit lan­gem sei im Win­ter der Bo­den wie­der auf bis zu 30 Zen­ti­me­ter tief durch­ge­fro­ren ge­we­sen. "Wir spre­chen von der so­ge­nann­ten Frost­ga­re", er­läu­tert Ha­ge­dorn. Hier­bei ge­friere das Was­ser im Bo­den und bre­che große Erd­klum­pen auf. Dies schaffe op­ti­male Be­din­gun­gen für die Feld­ar­bei­ten und die Aus­saat im Früh­jahr. "­Die Frost­pe­ri­ode führte aber zu Ent­wick­lungs­schä­den im Raps so­wie in schwa­chen Ge­trei­de­bestän­den, die durch die un­güns­tige Herbst­wit­te­rung schon deut­lich ge­lit­ten hat­ten", er­klärt der Vor­sit­zen­de. Vor al­lem Win­ter­wei­zen, der durch die Nässe im Herbst schlecht in den Bo­den ge­kom­men sei, habe ge­lit­ten. Zum Hin­ter­grund: Un­güns­tige Aus­saat­be­din­gun­gen hat­ten auf­grund des vie­len Re­gens im Herbst die Be­stel­lung er­schwert oder gar un­mög­lich ge­macht. "Ein nicht ge­rin­ger Teil des Win­ter­ge­trei­des konnte we­gen der schwie­ri­gen, nass-kal­ten Herbst­wit­te­rung nicht aus­ge­sät wer­den", be­rich­tet Ha­ge­dorn. Die Bau­ern wür­den nun des­halb ver­mehrt Som­me­run­gen wie Som­mer­ge­trei­de, Acker­boh­nen oder Mais an­bau­en. Ha­ge­dorn: "Da das Früh­jahr bis­her je­doch nicht durch eine gute Wit­te­rung glänz­te, müs­sen nun in kur­zer Zeit viele Aus­saa­ten nach­ge­holt wer­den." Nach ei­nem bis­her kühlen Früh­lings­start hof­fen die Bau­ern zu­dem, dass sie vor späten Frös­ten wie im April 2017, in die­sem Jahr ver­schont blei­ben.

vom 11.04.2018 | Ausgabe-Nr. 15A

