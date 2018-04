Hindernisse bei Trainingseinheiten

In zweieinhalb Wochen fällt der Startschuss zum Hermannslauf: Es bleibt noch viel Arbeit an der Strecke

Kreis Lip­pe/­Bie­le­feld (no­k). Die Vor­be­rei­tung auf den "Lauf der Ost­west­fa­len" hat in den ver­gan­ge­nen Wo­chen schwer ge­lit­ten. Sturm­tief "Frie­de­ri­ke" hat den "Her­manns­läu­fer(in­nen) viele Bar­rie­ren in den Weg ge­legt und durch die mehr­wöchige Wald­sper­rung sind pflicht­be­wusste Hob­by­s­port­ler mit ih­rem Trai­ning auf die Straße aus­ge­wi­chen. In der Schluss­phase der Vor­be­rei­tung ist die Wald­sperre zwar auf­ge­ho­ben, den­noch lau­ern an vie­len Stre­cken­ab­schnit­ten des Her­manns­lau­fes noch im­mer ernste Ge­fah­ren­punk­te, dar­auf wei­sen jetzt noch ein­mal der ver­an­stal­tende TSVE Bie­le­feld und der Lan­des­be­triebs Wald und Holz NRW hin. Ende März wurde die ge­samte Stre­cke von Det­mold nach Bie­le­feld von Mit­ar­bei­tern des Lan­des­be­triebs in Au­gen­schein ge­nom­men.

Bei der vi­su­el­len Baum­kon­trolle nach der VTA-Me­thode (Vi­su­ell Tree As­ses­ment) wurde noch ein er­heb­li­cher Hand­lungs­be­darf fest­ge­stellt. Aus die­sem Grund fand in der ver­gan­ge­nen Wo­che ein Tref­fen beim Lan­des­be­triebs Wald und Holz in Lage statt, um das wei­tere Vor­ge­hen zu be­spre­chen. Ins­ge­samt müs­sen noch ca. 125 Bäume ge­fällt und bei 75 Bäu­men Tot­holz oder ab­ge­bro­chene Äste ent­fernt wer­den. Die Kos­ten für die Maß­nah­men zur Si­che­rung der Stre­cke wer­den sich auf einen mitt­le­ren fünf­stel­li­gen Be­trag be­lau­fen, der vom Ver­an­stal­ter ge­tra­gen wird. Die Ar­bei­ten dazu ha­ben in die­ser Wo­che be­gon­nen. Alle Be­tei­lig­ten ge­hen da­von aus, dass die Ar­bei­ten bis zum 27. April ab­ge­schlos­sen sind. Um diese Auf­gabe bis zum 47. Her­manns­lauf schaf­fen zu kön­nen, wird drin­gend vom Trai­ning auf der Stre­cke ab­ge­ra­ten, um die not­wen­di­gen Ar­bei­ten nicht zu be­hin­dern.  In der Wo­che vor dem Her­manns­lauf wer­den be­son­dere Stre­cken­ab­schnitte noch ein­mal kon­trol­liert, so dass alle Ver­ant­wort­li­chen und Be­tei­lig­ten da­von aus­ge­hen, dass die Stre­cke so si­cher wie mög­lich ist. Die Si­cher­heit hat für den Ver­an­stal­ter die oberste Prio­rität, trotz­dem ist al­len Be­tei­lig­ten be­wusst, dass es im Wald keine 100pro­zen­tige Si­cher­heit ge­ben kann. Der TSVE 1890 Bie­le­feld als Ver­an­stal­ter des Her­manns­lau­fes be­dankt sich bei al­len un­ter­stüt­zen­den Behör­den und Un­ter­neh­men und ins­be­son­dere bei den Wald­be­sit­zern für die wohl­wol­lende Un­ter­stüt­zung und gute Ko­ope­ra­tion. Der Ver­ein hofft aber auch auf das Ver­ständ­nis der trai­nie­ren­den Sport­ler.

vom 11.04.2018 | Ausgabe-Nr. 15A

