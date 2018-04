Klimafreundlich unterwegs

Zum Auftakt in die Radsaison: Tipps zur Sicherheit und zum Fahrspaß

Kreis Lippe (no­k/la). Was fahre ich denn nun wirk­lich – ein E-Bike oder ein Pe­de­lec? Gibt es da etwa Un­ter­schie­de? Den­je­ni­gen, die sich längst oder un­längst für ein Fahr­rad mit elek­tri­scher Un­ter­stüt­zung ent­schie­den ha­ben, sind die Un­ter­schiede si­cher be­kannt. Nicht we­nige Rad­ler ste­hen aber zu Sai­son­be­ginn noch vor ei­ner Kauf­ent­schei­dung. Für diese hat die Ver­brau­cher­zen­trale NRW durch­aus wert­volle Tipps zu­sam­men­ge­stellt. Auch wer bis­her aus sport­li­chen oder zu­min­dest aus Fit­ness­ge­dan­ken mit pu­rer Mus­kel­kraft durch die Ge­gend ge­ra­delt ist, kommt an­ge­sichts im­mer brei­te­rer Aus­wahl an elek­trisch un­ter­stüt­zen Rä­dern, mehr und mehr ins grü­beln. Der Markt für Elek­tro­fahrrä­der flo­riert. Fast je­des fünfte ver­kaufte Rad in Deutsch­land hat mitt­ler­weile einen Un­ter­stüt­zungs­mo­tor. Der ein­ge­baute Rü­cken­wind bringt ei­nige Vor­tei­le: Län­gere Stre­cken und Stei­gun­gen kön­nen ent­spann­ter be­wäl­tigt und Leis­tungs­ein­schrän­kun­gen bes­ser aus­ge­gli­chen wer­den. "Wer das Elek­tro­fahr­rad re­gel­mäßig nutzt und dafür das Auto ste­hen lässt, leis­tet zu­dem einen Bei­trag zum Kli­ma­schutz", er­klärt die Ver­brau­cher­zen­trale NRW. Zwar wer­den auch bei der Pro­duk­tion ei­nes Elek­tro­fahr­rads und bei der Er­zeu­gung des La­de­stroms Treib­h­aus­gase ver­ur­sacht, je­doch sind diese pro Ki­lo­me­ter 14-mal ge­rin­ger als bei ei­nem Pkw. Jetzt im Früh­ling rol­len im Han­del neue E-Rad-Mo­delle auf die Kun­den zu. Für die auf­wän­di­gere Tech­nik müs­sen Käu­fer al­ler­dings tiefer in die Ta­sche grei­fen. Je nach Aus­stat­tung kön­nen ei­nige tau­send Euro zu­sam­men­kom­men. Da­mit Si­cher­heit und Fahr­spaß nicht auf der Stre­cke blei­ben, lie­fert das Pro­jekt Mehr-Wert NRW der Ver­brau­cher­zen­trale NRW fol­gende Tipps:

Mo­tor: Den höchs­ten Fahr­kom­fort und Sta­bi­lität bie­tet ein Mit­tel­mo­tor, des­sen Kraft ü­ber die Kette auf das Hin­ter­rad ü­ber­tra­gen wird. Preis­wer­tere Elek­tro­rad-Mo­delle ha­ben häu­fig einen Na­ben­mo­tor am Vor­der­rad. Nach­teil: Das Vor­der­rad kann leicht durch­dre­hen oder weg­rut­schen. Beim Heck­an­trieb sitzt der Elek­tro­mo­tor in der Hin­ter­rad­na­be. Er wird vor al­lem für sport­li­che Rä­der ge­nutzt.   

vom 11.04.2018 | Ausgabe-Nr. 15A

