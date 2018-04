Radler nutzen Sommerwetter

Sonniges Wochenende lockte zahlreiche Radfahrer(innen) auf Lippes Straßen

Kreis Lip­pe/­Det­mold (no­k). Spätes­tens am zurück­lie­gen­den Wo­chen­ende hat die Fahr­rad­sai­son für die meis­ten Rad­ler be­gon­nen. Tem­pe­ra­tu­ren bis zu 25 Grad lock­ten die Men­schen nicht nur in den hei­mi­schen Gar­ten, son­dern auch auf den Fahr­rad­sattel. Eine erste Runde durch die lang­sam er­grü­nende Land­schaft Lip­pes, ein ers­ter Aus­flug in die Eis­diele oder in den Bier­gar­ten oder auch die erste ge­mein­same Tour mit der Fa­mi­lie oder Freun­den – Rad­wege und Straßen wa­ren mit Zweirä­dern gut ge­füllt. Für die Rad­fah­rer(in­nen) selbst, als auch für die an­de­ren Ver­kehrs­teil­neh­mer be­deu­tet dies wie­der er­höhte Auf­merk­sam­keit. Wer im Win­ter den Draht­esel nicht ge­nutzt hat, muss sich lang­sam wie­der an diese Art der Fort­be­we­gung ge­wöh­nen, sollte aber ins­be­son­dere auch sein Ge­fährt auf den ord­nungs­gemäßen und tech­nisch ein­wand­freien Zu­stand ü­ber­prü­fen. Bes­ten­falls macht dies die Fahr­rad­werk­statt des Ver­trau­ens. Brem­sen, Rei­fen, Licht und Schal­tung soll­ten je­den­falls ein­wand­frei funk­tio­nie­ren.

"­Si­cher­heit zu­er­st" ist das was als re­la­tiv un­ge­schütz­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer von be­son­de­rer Be­deu­tung ist. Das gilt ins­be­son­dere in­so­fern, als das die Rad­fah­rer im­mer schnel­ler und da­bei allzu oft auch un­be­schwert un­ter­wegs sind. Grund dafür ist nicht etwa ver­bes­serte Fit­ness, son­dern eine ver­bes­serte Tech­nik. Viele Fahrrä­der sind heute mit elek­tri­scher Un­ter­stüt­zung aus­ge­stat­tet. Das er­leich­tert den kör­per­li­chen Ein­satz und die An­st­re­gung des Rad­lers, er­höht an­de­rer­seits aber auch die Ge­fahr. Re­ak­ti­ons­schnel­lig­keit und Manövrier­fähig­keit sind bei 20 bis 30 km/h Ge­schwin­dig­keit mit elek­tri­scher Un­ter­stüt­zung deut­lich an­spruch­vol­ler als bei 10 bis 20 km/h. Darü­ber hin­aus fällt es an­de­ren Ver­kehrs­teil­neh­mern schwe­rer, die Ge­schwin­dig­keit der elek­trisch un­ter­stütz­ten Rä­der rich­tig ein­zu­schät­zen. Er­höhte Vor­sicht gilt selbst­ver­ständ­lich nicht nur für Pe­de­lec-Fah­rer(in­nen), son­dern für alle Rad­ler, die zü­gig auf lip­pi­schen Straßen oder auf Rad­we­gen un­ter­wegs sind. Ge­gen­sei­tige Rück­sicht­nahme und rea­lis­ti­sche Selbst­ein­schät­zung spie­len eine große Rol­le. Im­mer häu­fi­ger kommt es auch ab­seits des Straßen­ver­kehrs – näm­lich im Gelände und auf Wald­we­gen – zu brenz­li­gen Si­tua­tio­nen zwi­schen Rad­lern und Fußgän­gern. Lei­der ging da­bei nicht al­les glimpf­lich aus. So ver­zeich­nete die Po­li­zei in OWL erste schwere Un­fälle mit Rad­ler­be­tei­li­gung. Wenn das Ver­ständ­nis für an­dere Ver­kehrs­teil­neh­mer bei Fußgän­gern, Rad­lern, Mo­tor­rad­fah­rern und Au­to­fah­rern nicht auf der Stre­cke bleibt, dann sollte die Fahr­rad­sai­son so wei­ter­ge­hen wie sie be­gon­nen hat: mit vie­len ver­gnüg­ten und gut ge­laun­ten Men­schen, die sich fernab von Fein­staub­be­las­tun­gen um­welt­freund­lich in der Na­tur be­we­gen. Mehr zum Thema "­Start in die Rad­sai­son" auf Seite 2.

