Die Seele baumeln lassen

Beim Gartenfest im Kloster Dalheim, Lichtenau

Lich­tenau/­Kreis Lippe (no­k). Die Klos­ter­kir­che streckt ihre ehr­wür­di­gen Mau­ern weit in den Him­mel, während rund­herum die Wirt­schafts­ge­bäude länd­li­che Idylle aus­strah­len – Klos­ter Dal­heim bei Lich­tenau ist zu je­der Zeit se­hens­wert. Und wenn das ehe­ma­lige Au­gus­ti­ner-Chor­her­ren­stift vom 28. April bis 1. Mai seine Tore für "Das Gar­ten­fest Dal­heim"öff­net, wird es noch schö­ner. Dann sind nicht nur die um­fang­rei­chen Klos­ter­gär­ten und das Mu­seum zu 1.700 Jah­ren Klos­ter­kul­tur zu se­hen, son­dern auch die neues­ten Trends für Gar­ten­kul­tur und länd­li­che Le­bens­art.

Gleich hin­ter dem Ein­gang­stor prä­sen­tiert sich eine be­acht­li­che Pflan­zen­pa­ra­de. Stau­den mit far­ben­fro­hen Blüten ste­hen in Reih und Glied ne­ben Gehöl­zen jeg­li­cher Art, Zi­trus­pflan­zen, Blu­men­zwie­beln oder schmack­haf­ten Kräu­tern. Für je­den Gar­ten­typ und Bal­kon gibt es eine un­glaub­li­che Viel­falt an Ge­wäch­sen. Auch Ac­ces­soires für drin­nen und draußen zei­gen sich in großer Aus­wahl: Gar­ten­mö­bel im Shabby Chic, Va­sen im skan­di­na­vi­schen Stil oder ed­les Ta­fel­sil­ber in zeit­lo­ser Klas­sik. Mit bun­ten Wind­räd­chen, lus­ti­gen Tier­chen aus Ke­ra­mik, Gieß­kan­nen aus Zink oder ge­schwun­ge­nen Ro­sen­bö­gen sind der Krea­ti­vität der Be­su­cher keine Gren­zen ge­setzt. Auch die Pflege von Leib und Seele kommt beim Gar­ten­fest nicht zu kurz. De­li­ka­tes­sen und Le­cke­reien wie Flamm­lachs, ve­gane Dips, Wein, frisch ge­brüh­ter Kaf­fee und Ku­chen­spe­zia­litäten se­hen ap­pe­tit­lich aus und duf­ten köst­lich. Nach dem Mahl eine Runde im Strand­korb pro­be­sit­zen und die Seele bau­meln las­sen, an ei­nem Zir­ben­holz­kis­sen schnup­pern oder an ei­nem gemüt­li­chen Platz in ei­nem der "­Gar­ten­cafés" mit den Liebs­ten die herr­li­che At­mo­s­phäre ge­nießen – was für ein won­ni­ger Start in den Mai. Das Gar­ten­fest Dal­heim, Klos­ter Dal­heim, Lich­tenau, 28. April bis 1. Mai, 10 bis 19 Uhr, letz­ter Ein­lass 18 Uhr. Ein­tritt: 9 Eu­ro, er­mäßigt 7 Eu­ro, Kin­der un­ter 12 Jah­ren frei, bis 17 Jahre 1 Eu­ro. Wo­chen­end-Kar­te: 14 Eu­ro. Wei­tere In­for­ma­tio­nen un­ter "ww­w.­gar­ten­fes­ti­vals.­de" oder der Ruf­num­mer (0561) 2075730.

