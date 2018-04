Gemeinsam radeln

Zwei Sonntagstouren des ADFC Lippe

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Der All­ge­meine Deut­sche Fahr­rad-Club (ADFC) lädt für Sonn­tag, 8. April, zu ei­ner leich­ten und ei­ner an­spruchs­vol­len Rad­tour ein. Für ADFC-Mit­glie­der sind die Aus­fahr­ten kos­ten­los, Gäste zah­len 2 Euro Tou­ren­bei­trag pro Per­son.

Die sport­lich ge­fah­rene 50-Ki­lo­me­ter-Tour auf hü­ge­li­gem Ter­rain be­ginnt um 12 U hr auf dem Bahn­hofs­vor­platz in Det­mold. Sie führt zur Ein­kehr im Café Berg­hof, das ober­halb Schöt­mars in­mit­ten von Fel­dern und Wie­sen liegt. Die Teil­nahme an die­ser Aus­fahrt ver­langt ist ein we­nig Kon­di­tion. Zur Kaf­fe­pause im Nach­bar­ort führt die rund 25 Ki­lo­me­ter lange Aus­fahrt zum Ein­ra­deln, die um 13:00 Uhr am Det­mol­der Bahn­hof be­ginnt und auch für Ge­le­gen­heits­r­ad­ler ge­eig­net ist. Zunächst wird auf fla­chen We­gen die Stadt in Rich­tung Wes­ten ver­las­sen. Die Route führt dann auf reiz­vol­len, stei­gungs­ar­men Ne­ben­stre­cken zu den Bag­ger­seen an der Grenze zu La­ge, be­vor in die Ziel­ge­rade zu Kaf­fee und Ku­chen ein­ge­bo­gen wird. Die Tour wird mit ei­ner Durch­schnitts­ge­schwin­dig­keit von 15 km/h ge­fah­ren.

vom 07.04.2018 | Ausgabe-Nr. 14B

