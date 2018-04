Wiedersehen mit dem surrealen Tanztheater

Compagnie Le G. Bistaki kehrt mit neuer Performance zurück

Det­mold (WAG). Als sie sich beim Eu­ropäi­schen Straßen­thea­ter-Fes­ti­val 2014 mit Hand­ta­schen-Hüten tan­zend und un­ter Ein­satz von un­zäh­li­gen Dach­zie­geln ih­ren Weg durch die Straßen bahn­ten, zo­gen die Mit­glie­der der Com­pa­gnie Le G. Bi­staki be­geis­terte Bli­cke auf sich. Am Pfingst­wo­chen­ende vom 18. bis zum 21. Mai kommt das Kol­lek­tiv aus Frank­reich an­läss­lich der ak­tu­el­len "­Bild­störung" zurück nach Det­mold. Für das große Wie­der­se­hen wer­den noch Mit­spie­ler ge­sucht.

"­The Baïna Trampa Fritz Fal­len" ist der Ti­tel der neues­ten Pro­duk­tion des Kol­lek­tivs, das sich selbst als cho­reo­gra­phi­schen Zir­kus be­zeich­net. "An der Kreu­zung von Zir­kus, Tanz, Thea­ter und Vi­deo schaf­fen sie eine neue, uni­ver­selle Spra­che, die einen amü­sier­ten Blick auf Schwächen in der Ge­sell­schaft bie­tet", be­schreibt das Kul­tur-Team der Stadt Det­mold, das die "­Bild­störung" zwei­jähr­lich aus­rich­tet, die In­sze­nie­rung. "­Sie sind wahre Ma­gier des Raums und zau­bern großar­tige vi­su­elle Krea­tio­nen", er­klären die Ver­an­stal­ter wei­ter. "Ihre ent­wor­fe­nen Bil­der er­lau­ben den Be­trach­tern eine freie In­ter­pre­ta­tion ei­nes knar­ren­den so­zia­len Fres­kos, ba­rock, skur­ril oder be­un­ru­hi­gen­d." Wie­der prä­sen­tiert Le G. Bi­staki eine Tanz­thea­ter-Per­for­mance – das fri­sche Stück kün­dige sich al­ler­dings mit neuen Her­aus­for­de­run­gen an ein un­er­war­te­tes Ma­te­rial an. Als skru­pel­lose und fre­che Schur­ken wie aus ei­nem ame­ri­ka­ni­schen Wes­tern keh­ren die Ak­teure nach Det­mold zurück. Ge­klei­det in den weißen Anzü­gen der Ko­lo­nia­lis­ten und be­waff­net mit Schnee­schau­feln la­den die Tän­zer das Pu­bli­kum zu ei­ner ü­ber­ra­schen­den Reise an di­verse Plätze ein. Die Cho­reo­gra­phie, ein "ab­sur­des Bal­let­t", "lei­den­schaft­li­cher Tan­go" und "­feu­rige Kämp­fe", sei von sur­rea­len Vi­deo­pro­jek­tio­nen be­glei­tet und mit ei­nem ame­ri­ka­ni­schen Folk-Coun­try-So­undtrack un­ter­legt, während vier Freunde Ver­flech­tun­gen und Run­dun­gen, die an die berühm­ten Korn­kreise er­in­ner­ten, so­wie Spi­ral­mus­ter ge­heim­nis­voll auf den As­phalt mal­ten. "Es ist eine ma­gi­sche Ent­de­ckung, die ein knis­tern­des, rei­ben­des und krat­zen­des Klan­gu­ni­ver­sum her­vor­bring­t", be­schreibt das Kul­tur-Team das Ma­te­rial. "­Die Mu­si­ka­lität von Mais ist ü­ber­ra­schen­d." Für die In­sze­nie­rung su­chen Le G. Bi­staki Mit­spie­ler, die in die sur­reale Welt des Kol­lek­tivs ein­tau­chen möch­ten und an zwei Aben­den an der Auf­führung mit­wir­ken. Natür­lich wer­den diese nicht kom­plett ins kalte Was­ser ge­wor­fen, es sind auch Pro­ben an­ge­setzt. Am Don­ners­tag, 17. und Frei­tag, 18. Mai fin­den nach­mit­tags Work­shops mit der Com­pa­gnie Le G. Bi­staki statt. "Vor­kennt­nisse sind nicht er­for­der­lich, nur ein we­nig Zeit, En­ga­ge­ment und viel Spaß, um sich auf das Mais-Aben­teuer ein­zu­las­sen und die Sze­no­gra­phie des Stücks zu un­ter­stüt­zen", er­klären die Ver­an­stal­ter. Wei­tere In­for­ma­tio­nen und An­mel­dun­gen beim Kul­tur-Team Det­mold un­ter der Te­le­fon­num­mer (05231) 977920 oder per E-Mail an "­kul­tur­team@­det­mol­d.­de".

vom 07.04.2018 | Ausgabe-Nr. 14B

