Vortrag über ein Armenhospital in Peru

Lemgo (la). Die Ge­meinde am Gras­weg, Gras­weg 5, Lem­go, lädt am 8. April um 10.30 Uhr zu ei­ner di­gi­ta­len Prä­sen­ta­tion ü­ber die Ge­schichte des Missi­ons­hos­pi­tals "­Dio­spi Su­yana" in den An­den Pe­rus ein. Das Ar­men­kran­ken­haus in Cu­r­a­huasi wurde im Au­gust 2007 ein­ge­weiht. Viele Men­schen sind dort von größter Ar­mut be­trof­fen, die me­di­zi­ni­sche Hilfe ist eine Ka­ta­stro­phe. Ein Ärzte-Ehe­paar aus Wies­ba­den hat mit dem Ver­ein "­Dio­spi Su­yana" eine me­di­zi­ni­sche Ver­sor­gung er­mög­licht. Es gibt in­zwi­schen ein Kin­der­club­haus, eine in­ter­na­tio­nale christ­li­che Schule und seit Au­gust 2016 ein Me­di­en­zen­trum, in dem Ra­dio- und TV-Sen­dun­gen pro­du­ziert wer­den.

Die Kin­derärz­tin und der Chir­urg le­ben un­ter den Que­chuas in Pe­ru. Viele Men­schen ha­ben sich an­ste­cken las­sen von dem En­thu­si­as­mus der Fa­mi­lie und sich mit Geld- oder Sach­s­pen­den hin­ter das Pro­jekt ge­stellt. Die Ent­wick­lung von Dio­spi Su­yana (Que­chua: Wir ver­trauen auf Gott) mit vie­len un­glaub­li­chen Er­leb­nis­sen er­in­nere an ein mo­der­nes Mär­chen, heißt es in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung. Die Prä­sen­ta­tion bein­hal­tet Bil­der ü­ber Land und Leu­te, die Ge­schichte der In­kas und den Traum zweier Men­schen mit ei­ner be­son­de­ren Vi­sion. Re­fe­rent ist Kran­ken­h­aus­di­rek­tor Dr. Klaus-Die­ter John, der im April zu Vor­trä­gen in Deutsch­land un­ter­wegs ist. Da­bei wird er auch seine bei­den Bücher ü­ber die Ge­schichte von Dio­spi Su­yana vor­stel­len. Die Ver­an­stal­tung ist kos­ten­los. In­fos gibt es bei Si­mone Klin­gel­hö­fer un­ter der Te­le­fon­num­mer (0176) 78475559 und un­ter "ww­w.­dio­spi-su­yana.­de".

vom 04.04.2018 | Ausgabe-Nr. 14A

Drucken | Versenden