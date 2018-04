Spaß am Freitag, dem 13.!

Lippe aktuell verlost 5 x 2 Tickets für "Lippe lacht"

Det­mold (la). Es ist so­weit – die er­folg­rei­che Stand-Up-Co­medy-Show "Lippe lacht" geht in die nächste Runde – und das aus­ge­rech­net am Frei­tag, dem 13. April! Kein Da­tum, um aber­gläu­bi­sche Be­fürch­tun­gen zu he­gen, son­dern mal wie­der herz­haft zu la­chen. Ge­le­gen­heit dazu bie­tet sich im Som­mer­thea­ter Det­mold ab 20 Uhr. Nus­ret Sip­kar als Gast­ge­ber und Ju­lia Ures als Mo­de­ra­to­rin freuen sich auf großar­tige Gäs­te. Dies­mal da­bei sind C. Hei­land, Liza Kos, Maxi und Den­nie Klo­se. Liza Kos, auf­ge­wach­sen in Russ­land, lernt in Deutsch­land schnell per­fekt Tür­kisch. So­wohl als Swet­lana Ka­lasch­ni­kova als auch Aynur be­geis­tert sie ihr Pu­bli­kum mit ei­nem un­ter­halt­sa­men Mix aus Per­si­fla­ge, Par­odie und Lie­dern. C. Hei­land ist der Co­me­dian mit dem Om­ni­chord. Die­ses ja­pa­ni­sche Kul­t­in­stru­ment aus den 80er-Jah­ren dient C. Hei­land da­zu, Lie­der in die Welt zu tra­gen, die in­halt­lich und sti­lis­tisch zwi­schen Bal­ler­mann und tiefer Me­lan­cho­lie chan­gie­ren.

Auch Ma­zi, der fünf Spra­chen spricht, spielt mit den Kli­schees und Wi­der­sprüchen, die sei­nen All­tag als Aus­län­der do­mi­nie­ren. Den­nie Klo­se, Mo­de­ra­tor der Upps-Pan­nens­how, schrieb Gags für an­dere Co­me­dians und kehrte 2015 selbst auf die Bühne zurück. Als Va­ter zweier Kin­der hat er viel zu erzählen. Ein­tritts­kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf zum Preis von 18 Euro in der Tou­rist-In­for­ma­tion im Det­mol­der Rat­haus und zum Preis von 22 Euro an der Abend­kas­se.

