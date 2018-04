Erste ADFC-Feierabendtour

Det­mold. Der All­ge­meine Deut­sche Fahr­rad-Club (ADFC) lädt von jetzt an bis ein­sch­ließ­lich Sep­tem­ber an je­dem Mitt­woch zu ei­ner Fei­er­abend­tour ein. Zwi­schen 15 und 30 Ki­lo­me­ter weit geht es bei mo­de­ra­ter Ge­schwin­dig­keit auf vor­wie­gend ver­kehrs­ar­men We­gen in die Um­ge­bung von Det­mold. Ge­st­ar­tet wird im­mer um 19 Uhr auf dem Bahn­hofs­vor­platz in Det­mold. Die erste Tour fin­det am 4. April statt und ist bei stei­gungs­ar­mer Route rund 20 Ki­lo­me­ter lang. Es sind auch Nicht­mit­glie­der des Clubs ein­ge­la­den, die dann einen Tou­ren­bei­trag in Höhe von ei­nem Euro ent­rich­ten. Wei­tere In­for­ma­tion zu den Rad­tou­ren des ADFC un­ter "ww­w.adfc-lip­pe.­de".

vom 04.04.2018 | Ausgabe-Nr. 14A

Drucken | Versenden