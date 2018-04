"Wir blicken durch"

Fenstersanierungen richtig planen

Kreis Lip­pe/Dören­trup. "­Neue Fens­ter rich­tig pla­nen – Wel­ches ist das rich­tige Fens­ter für mich?" heißt es jetzt bei ei­nem Vor­trag im In­no­va­ti­ons­zen­trum in Dören­trup. Die Ver­an­stal­tung fin­det am Mitt­wo­ch, 4. April, ab 18.30 Uhr statt. Dann in­for­mie­ren die Ener­gie-Fach­leute der Ver­brau­cher­zen­trale NRW in Ko­ope­ra­tion mit dem Zu­kunfts­büro des Krei­ses Lippe und der LEA­DER Re­gion Nordlippe ü­ber die Un­ter­schiede zwi­schen mo­der­nen Fens­tern und äl­te­ren Ver­gla­sun­gen. Außer­dem ge­ben sie Tipps, wie man die ener­ge­ti­schen Ei­gen­schaf­ten der ei­ge­nen Fens­ter ü­ber­prüft und zei­gen Mög­lich­kei­ten zur Ver­bes­se­rung auf. Da­bei geht es nicht nur ums Ener­gie­spa­ren, son­dern auch um Punkte wie die Ein­bruch­si­cher­heit, den Lärm­schutz oder die kom­for­ta­ble Be­die­nung. Ener­gie­be­ra­ter Matt­hias Ans­bach er­klärt, wel­che Maß­nah­men von der Dich­tungs­er­neue­rung ü­ber den Schei­ben­tausch bis zu kom­plett neuen Fens­tern mög­lich sind, und steht für Fra­gen be­reit. Kri­mi­nal­haupt­kom­missar Chris­tian Weicht gibt zu­dem Tipps, wie sich das ei­gene Zu­hause ab­si­chern lässt und wel­che zu­sätz­li­chen Maß­nah­men in Hin­blick auf die Si­cher­heit berück­sich­tigt wer­den soll­ten.

Die Ver­an­stal­tung "­Neue Fens­ter rich­tig pla­nen – Wel­ches ist das rich­tige Fens­ter für mich?" ist für alle In­ter­es­sier­ten kos­ten­los, eine An­mel­dung zu der Ver­an­stal­tung ist nicht er­for­der­lich.

vom 07.04.2018 | Ausgabe-Nr. 14B

